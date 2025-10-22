為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復連假 北市百處路口疏導、觀光景點商圈加強取締違停

    2025/10/22 09:09 記者劉慶侯／台北報導
    北市警光復連假提前部署百處路口疏導。（記者劉慶侯翻攝）

    10月24日至10月26日為光復節連續假期，北市警察局為維護連假台北市交通順暢及行車秩序，於光復連假前（23日）在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，全面提早派員到崗疏導。

    此外，連假期間，北市警交通大隊針對北市轄內各觀光遊憩景點，如：陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等、大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，並加強取締違規行為，以維持交通秩序。

    北市警局表示，光復連假期間欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊。

    另請駕駛人隨時收聽警察廣播電台路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

    北市警光復連假提前部署百處路口疏導。（記者劉慶侯翻攝）

