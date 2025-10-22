屏東選出100碗94家美食上榜 周春米大推來多吃幾碗

東港葉家肉粿得到3碗最高分。（圖擷取自周春米臉書）

屏東選出100碗大公開，旅行吃一碗，就愛上南國的熱情，屏東縣長周春米臉書PO出今年的南國漫讀節，把閱讀變成味蕾的旅行，由10位橫跨飲食、設計、娛樂、文化與屏東出身的評審團，一起尋味屏東，票選出最能代表南國風情的100碗美味。

周春米指出，評審團陣容超豪華，有飲食旅遊作家韓良憶、飲食文化研究者徐仲、「AKAME」主廚彭天恩、歌手彭佳慧、藝人溫昇豪與小嫻（黃瑜嫻）、型男主廚陳鴻、有趣市集創辦人謝維智、音樂人盧律銘與拳擊國手賴主恩等，展現兼具在地觀點與觀光魅力的指標性屏東美食地圖。

《屏東100碗》首屆由東港傳承三代的老店「葉家肉粿」勇奪3碗拿下冠軍，讓溫昇豪大讚：「粿條飽滿Q彈，湯頭鮮甜，加上香腸蝦米點綴再加一點辣，味道太好了」，內埔鄉「東勢老麵店」、屏東市「福記餛飩」跟「正老牌屏東肉圓」，還有來自潮州鎮的「阿倫冰店．潮州燒冷冰」皆榮獲2碗肯定。

今年共有94家在地好店入榜，從屏北、屏中，到屏南，涵蓋在地小吃、甜點飲品、客庄文化、原民風味、異國料理、眷村滋味、新移民料理與滇緬佳餚，每一碗都有屏東土地的香氣、時間的故事與人情的溫度，一碗接一碗，盛滿南國的熱情與風土，讓大家一起用味蕾閱讀屏東，品嚐屏東的山、海與文化。

潮州燒冷冰阿倫冰店獲得2碗的肯定。（圖擷取自周春米臉書）

屏東夜市上讚肉圓大腸粉腸獲得肯定。（記者葉永騫攝）

