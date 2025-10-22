傳花蓮光復籌辦多場感恩音樂會 民眾質疑「傅隨組織」掛名

音樂會海報掛在光復車站十分顯眼，但時機敏感，也讓許多人卻步或存疑。（主辦單位提供）

近來花蓮光復鄉傳出籌辦多場音樂活動，多從籌備消息傳出後即已起爭議，一則是掛名問題被要求取消，再者是主辦單位以邀請志工在光復欣賞音樂會，恐會引起混亂，再來則是部分協力單位被懷疑與立委傅崐萁交好，對活動舉辦目的存疑。今凌晨，其中一場名為「感恩有你~光復鄉感恩音樂會」主辦單位表示，因天候因素取消。

「感恩有你~光復鄉感恩音樂會」活動僅是其一，主辦單位掛名花東同鄉聯誼會與光復獅子會，今凌晨發文表示，很遺憾宣布，原訂10月25日 舉辦的活動因天候不穩、山區降雨導致堰塞湖有溢流可能。為確保所有參與者安全，花蓮縣政府與主辦單位共同決定，暫停舉辦本次音樂會。

主辦單位表示，我們深知許多人期待與「鏟子超人」們重逢，共同點亮希望星空。對於造成的不便與遺憾，我們致上最誠摯的歉意。

主辦單位同時再次向所有災後伸出援手的英雄們，獻上最深的感謝：「鏟子超人」、「機具超人」、國軍弟兄、義煮團體、志工夥伴及所有默默付出的鄉親們。是您們的辛勞與無私，讓光復鄉重現希望。我們也衷心感謝樂團及所有表演者在籌備期間全力投入的夥伴，以及社會各界與地方善心人士公開的支持與私下鼓勵。

音樂會雖暫停，主辦單位表示，但我們守護光復、關懷災區的承諾不變，將持續努力，見證家園重生，期待未來能在重建後的土地上，再次相聚，共同仰望那片璀璨的星空，感謝您的理解與支持。

在活動初始時，因掛名問題即造成爭議。立委陳瑩也曾在活動中被掛名，但她則在臉書上表示，由於太多人詢問，自己才聲明「早就婉拒過了」，也不清楚為何被掛名，但相信初衷都是好的。

另，音樂會還不只一場，也有民眾扒出這些音樂會許多協力單位，並稱其中有「傅隨組織」，認為「這背後實在太詭異了」，量能都用在救災，「這時辦什麼音樂會？」，再者，民眾也因協力單位與傅交好，不滿道「志工出面幫忙，這和傅崐萁有什麼屁關係？」、「不用了！把花蓮縣管理好，要不就交給季將軍就好，不用感謝」。甚至FATA'AN部落也與其中一場次劃清界線。

