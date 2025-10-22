為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    傳花蓮光復籌辦多場感恩音樂會 民眾質疑「傅隨組織」掛名

    2025/10/22 09:25 記者劉人瑋／台東報導
    音樂會海報掛在光復車站十分顯眼，但時機敏感，也讓許多人卻步或存疑。（主辦單位提供）

    音樂會海報掛在光復車站十分顯眼，但時機敏感，也讓許多人卻步或存疑。（主辦單位提供）

    近來花蓮光復鄉傳出籌辦多場音樂活動，多從籌備消息傳出後即已起爭議，一則是掛名問題被要求取消，再者是主辦單位以邀請志工在光復欣賞音樂會，恐會引起混亂，再來則是部分協力單位被懷疑與立委傅崐萁交好，對活動舉辦目的存疑。今凌晨，其中一場名為「感恩有你~光復鄉感恩音樂會」主辦單位表示，因天候因素取消。

    「感恩有你~光復鄉感恩音樂會」活動僅是其一，主辦單位掛名花東同鄉聯誼會與光復獅子會，今凌晨發文表示，很遺憾宣布，原訂10月25日 舉辦的活動因天候不穩、山區降雨導致堰塞湖有溢流可能。為確保所有參與者安全，花蓮縣政府與主辦單位共同決定，暫停舉辦本次音樂會。

    主辦單位表示，我們深知許多人期待與「鏟子超人」們重逢，共同點亮希望星空。對於造成的不便與遺憾，我們致上最誠摯的歉意。

    主辦單位同時再次向所有災後伸出援手的英雄們，獻上最深的感謝：「鏟子超人」、「機具超人」、國軍弟兄、義煮團體、志工夥伴及所有默默付出的鄉親們。是您們的辛勞與無私，讓光復鄉重現希望。我們也衷心感謝樂團及所有表演者在籌備期間全力投入的夥伴，以及社會各界與地方善心人士公開的支持與私下鼓勵。

    音樂會雖暫停，主辦單位表示，但我們守護光復、關懷災區的承諾不變，將持續努力，見證家園重生，期待未來能在重建後的土地上，再次相聚，共同仰望那片璀璨的星空，感謝您的理解與支持。

    在活動初始時，因掛名問題即造成爭議。立委陳瑩也曾在活動中被掛名，但她則在臉書上表示，由於太多人詢問，自己才聲明「早就婉拒過了」，也不清楚為何被掛名，但相信初衷都是好的。

    另，音樂會還不只一場，也有民眾扒出這些音樂會許多協力單位，並稱其中有「傅隨組織」，認為「這背後實在太詭異了」，量能都用在救災，「這時辦什麼音樂會？」，再者，民眾也因協力單位與傅交好，不滿道「志工出面幫忙，這和傅崐萁有什麼屁關係？」、「不用了！把花蓮縣管理好，要不就交給季將軍就好，不用感謝」。甚至FATA'AN部落也與其中一場次劃清界線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播