台中4業者傳解約停收社區垃圾 環保局：可申請清潔隊協助

台中市4家廢棄物清除公司，傳出陸續解約中止社區垃圾收運契約，民眾目擊有住戶晚間下班後，急忙追垃圾車情景，台中市環保局表示，榮輔、國業、綠野與佑安等4家廢棄物清除業者，傳陸續解約情事，民眾可提出申請由清潔隊協助清運。

台中多家社區接獲保全及清運業者通知停收垃圾，環保局獲報了解，而連日來，大樓管委會總幹事及管理員，拎垃圾袋追著垃圾車跑，也有住戶趕回家清垃圾，估計近4百戶受影響。

民進黨台中市議員張芬郁呼籲，環保局不該漠視垃圾大戰，文山焚化爐改建延宕，造成大里垃圾山，現在更發生社區家戶垃圾恐無業者清運，及管理費漲價惡果，業者檯面下惡性競爭，已波及社區家戶垃圾清運。

環保局指出，中南區委外清運涉榮輔公司，廠商依約正常履行沿線及垃圾子車收運工作，目前未影響承攬區域民眾垃圾清運。

環保局強調，至於有業者解約中止收運，民眾可上環境部清除機構服務系統（https://wcds.moenv.gov.tw/WCDS/），查詢合法清除機構，或聯繫台中市廢棄物清除處理商業同業公會，也可提出申請協助，暫由清潔隊派車清運。

