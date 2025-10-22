花海綻放迎賓！銅鑼杭菊生活節11月登場 賞花、辦桌體驗客庄魅力

苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，銅鑼杭菊生活節將於11月15、16日在樟樹村登場（資料照）

苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，在地富農農產運銷合作社透過客委會補助，以「菊內人」為主題辦理杭菊生活節多年，今年將於11月15、16日在樟樹村登場，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，歡迎民眾造訪體驗杭菊花海的魅力。

客委會副主委邱星崴指出，富農農產運銷合作社很用心規劃銅鑼杭菊生活節活動，代表地方產業發展進入新的局面，除了物產本身，亦結了加工、服務，朝向6級化發展，透過小旅行、文創等帶動經濟效益，增進農民收入。

富農農產運銷合作社理事主席陳弘智說明，這項活動首度將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合在同一個活動，不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗，11月15日、16日將在樟樹村登場，活動地點請搜尋「2025銅鑼杭菊生活節主會場」地標。

陳弘智並說，此次邀請敏實科技大學餐飲管理系助理教授李又貞、陳豐志等共同設計菜單，推出客家杭菊宴，包括菊花燉湯、花香甜點、茶飲與創意套餐等，讓旅人不只拍照賞景，更能體驗客家美食，將在粉絲專頁開放預約報名。

「透明食安館」則與國立聯合大學農藥檢測中心合作，邀其參與進行食安知識推廣，讓更多人理解食安的重要，進而在日常飲食中做出更好的選擇，共同打造健康、永續的生活方式。

另外，將邀請外籍文化團體參與志工，並以語言互動、杭菊小旅行等形式，讓遊客在花海中感受跨國交流的熱度，展現銅鑼從地方走向世界的文化底蘊。

杭菊創意料理。（圖由苗栗縣政府提供）

花香甜品。（圖由苗栗縣政府提供）

