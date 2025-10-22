為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北動保處前往鹿場檢驗結核菌素 避免結核病鹿傳人

    2025/10/22 08:40 記者黃子暘／新北報導
    動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

    動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

    鹿茸是一種中藥材，經常被用於中藥泡酒或磨粉，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗，全部合格，確保鹿場動物健康以及環境沒有結核菌污染，以免人畜共通傳染病傳播。

    動保處指出，結核病為人畜共通傳染病，症狀包括咳嗽、咳血、發燒等症狀，鹿、牛、羊等動物皆會感染傳播，在抗生素及卡介苗問世以前，結核病被認為是絕症，近代仍時有抗藥性菌種出現，防疫仍不能掉以輕心；動物防疫上，動保處每年強制檢測乳牛及乳羊，鹿雖感染率比較低，未強制進行檢測，不過仍鼓勵鹿農申請檢驗。

    野山養鹿場飼主陳裔相表示，他經營鹿場已30年，致力於提升產品品質，做好各項防疫及檢測，守護鹿群健康，更保護消費者食用安全，將向養鹿協會申請國產鹿茸標章認證。

    動保處表示，獸醫師每年都會和牧場進行檢驗以及消毒防疫工作，呼籲民眾選購檢驗合格有標章認證鹿茸及鮮奶，才能吃得安心，健康有保障。

    動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

    動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播