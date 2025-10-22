新北動保處前往鹿場檢驗結核菌素 避免結核病鹿傳人

動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

鹿茸是一種中藥材，經常被用於中藥泡酒或磨粉，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗，全部合格，確保鹿場動物健康以及環境沒有結核菌污染，以免人畜共通傳染病傳播。

動保處指出，結核病為人畜共通傳染病，症狀包括咳嗽、咳血、發燒等症狀，鹿、牛、羊等動物皆會感染傳播，在抗生素及卡介苗問世以前，結核病被認為是絕症，近代仍時有抗藥性菌種出現，防疫仍不能掉以輕心；動物防疫上，動保處每年強制檢測乳牛及乳羊，鹿雖感染率比較低，未強制進行檢測，不過仍鼓勵鹿農申請檢驗。

請繼續往下閱讀...

野山養鹿場飼主陳裔相表示，他經營鹿場已30年，致力於提升產品品質，做好各項防疫及檢測，守護鹿群健康，更保護消費者食用安全，將向養鹿協會申請國產鹿茸標章認證。

動保處表示，獸醫師每年都會和牧場進行檢驗以及消毒防疫工作，呼籲民眾選購檢驗合格有標章認證鹿茸及鮮奶，才能吃得安心，健康有保障。

動保處日前至五股區「野山養鹿場」為場內33隻水鹿及梅花鹿進行結核菌素檢驗。（新北市動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法