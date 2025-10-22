為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「阿嬤的郵局要收了」 百年台南興華街郵局11月走入歷史

    2025/10/22 08:26 記者洪瑞琴／台南報導
    台南興華街郵局於11月17日結束營業。（記者洪瑞琴攝）

    台南興華街郵局於11月17日結束營業。（記者洪瑞琴攝）

    已逾120年歷史的台南興華街郵局即將劃下句點！將於11月17日所有業務併入台南成功路郵局，用戶已陸續收到通知單。雖然用戶權益不受影響，但消息一出讓不少人感到不捨，直呼「阿嬤的郵局要收了」。

    興華郵局靠近百年市場「東菜市」，過去是婆婆媽媽買菜、攤販們順便辦郵務寄包裹、領存款的好鄰居。許多在地居民得知後感到不捨，表示雖然改到成功路郵局辦理不算遠，但「從小到大的記憶」終究要成為歷史。

    「台南郵局風華錄」編輯莊昭盛指出，興華街郵局歷史可追溯至1904年日治時代，當時設於府口街（今青年路）名為「台南府口街郵便受取所」。1912年更名為「台南亭仔腳街三等郵便局」，1919年為「台南清水町三等郵便局」，至1941年改稱「台南清水町特定郵便局」。戰後由中華郵政接管，1949年改制為「台南郵局第3支局」，1985年遷至現址興華街37號，1994年正式命名為「台南興華街郵局」，隔年換用「台南 興華街」地名郵戳，至今亦陪伴地方近半世紀。

    值得一提的是，第二次世界大戰時，青年路房舍因空襲而毀損，加以修護後，繼續營業，開始發售加印「中華民國台灣省」字樣的日本郵票，成為中華郵政陣容的一份子。

    不過，隨著各家銀行崛起、行動繳費盛行，郵局的儲匯業務逐年下滑，興華郵局雖一度調整營業時段，仍難抵時代變遷。台南郵局股長凃嘉壽表示，興華街距離成功路郵局約700公尺，民眾可就近辦理，原址也會留下ATM機台和i郵箱，讓大家使用上不致不便。

    雖然只是短短700公尺的距離，對許多在地人來說，卻像是跨過了一段歲月。有人感嘆：「那可是我家的好鄰居呢」「從小看到大的地方沒了」。

    日治時期台南興華街郵局前身的樣貌。（莊昭盛提供）

    日治時期台南興華街郵局前身的樣貌。（莊昭盛提供）

    台南興華街郵局歷史文件，設立於1904年。（莊昭盛提供）。

    台南興華街郵局歷史文件，設立於1904年。（莊昭盛提供）。

    台南興華街郵局於11月17日將所有業務併入成功路郵局，用戶已收到通知單。（記者洪瑞琴攝）

    台南興華街郵局於11月17日將所有業務併入成功路郵局，用戶已收到通知單。（記者洪瑞琴攝）

    台南興華街郵局曾有過「台南亭仔腳街郵便局」名稱。（莊昭盛提供）

    台南興華街郵局曾有過「台南亭仔腳街郵便局」名稱。（莊昭盛提供）

