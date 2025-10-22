刀刀見真功！50名學生拚限時打造精密零件 展現技職教育爆發力

選手須在限定時間內，使用各種刀具製作賽事指定零件，致勝關鍵在於加工成品的精準度，考驗真功夫。（圖由虎科大提供）

國立虎尾科技大學與勞動力發展署雲嘉南分署及工具機業者，舉辦「全國工業類科實作競賽」，集結全國33所高工與職校，50位菁英齊聚一堂，盼透過競賽，讓各企業在賽中看見青年學子用專業技術與現場解決問題的思維回應產業需求。

虎科大校長張信良表示，競賽已進入第11年，長期是技職教育與產業接軌重要平台，聚焦工具機產業人才培育，設有「車床」與「模具」2大項目，選手須在限定時間內，使用各種刀具製作賽事指定零件，致勝關鍵在於加工成品的精準度展現台灣技職教育實力。

張信良指出，透過競賽，盼能讓各界可以看見青年學子的專業技術，另外學校與勞發署及友嘉集團攜手，和全台16所高中職校簽署策略聯盟，盼共同培育工具機產業關鍵技術人才，未來持續整合政府與企業資源，打造從校園延伸至產線的人才培育鏈。

教育部技職司長楊玉惠表示，肯定虎科大辦理「全國工業類科實作競賽」向下扎根的育才模式，未來將酌予加碼競賽獎金，鼓勵學生持續鑽研技術，此外科技大學針對技優與技高學生設有多元升學管道與補助措施，並提供出國研習與技術觀摩機會，協助學生深化專業發展。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育業界人才，訓後可從事CAD/CAM工程師、製程工程師、汽機車及航太組件機械加工技術人員、數控工具機技術人員等，5年內薪資逾40K。

虎科大辦理全國工業類科實作競賽，教育部技職司司長楊玉惠（左七）、虎科大校長張信良（左六）、雲嘉南分署長劉邦棟（右五）到場勉勵參賽學子。（圖由虎科大提供）

