雨神持續發威！桃園以北及宜蘭雨彈狂炸 東北季風影響至下週

中央氣象署表示，今天桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照）

中央氣象署表示，今天（22日）受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。

氣象署今天凌晨3時45分對7縣市發布豪雨特報稱，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨；基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨；基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨；桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，花蓮降雨的區域會比昨天（21日）來得多，至於中南部平地為多雲的天氣。氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，介於22至24度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。

離島天氣方面，澎湖陰天，氣溫24至26度；金門陰天，氣溫20至24度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至23度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達「紅色警示」等級。

明天（23日）、週五（24日）東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼；水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

週六（25日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫回升；基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週日（26日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下週一（27日）、週二（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 - 27 24 - 28 28 - 35 23 - 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

