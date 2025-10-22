10/22 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨參加「二〇二五台灣國際五金工業展暨工具博覽會」時表示，台灣與美國關稅談判並沒有涉及匯率，「近日應該會有很好的進展」。（記者廖耀東攝）

自由時報

對美關稅談判 不涉及匯率 賴：爭取最惠國待遇

總統賴清德昨參加「二〇二五台灣國際五金工業展暨工具博覽會」時表示，台灣與美國關稅談判並沒有涉及匯率，雖然目前暫行（對等）關稅二十％，但正積極爭取降低且不疊加，二三二條款也力爭可得到最惠國待遇；「近日應該會有很好的進展」。

請繼續往下閱讀...

詳見對美關稅談判 不涉及匯率 賴：爭取最惠國待遇。

軍售交付延遲 美將專案處理 打造台灣之盾 我已與美討論具體合作項目

今年度美台國防工業會議十九日至廿一日在美登場。針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。

詳見軍售交付延遲 美將專案處理 打造台灣之盾 我已與美討論具體合作項目。

自由日日Shoot》鎮內大小工程都要索回扣 前通霄鎮長陳漢志 12罪判49年8月

苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，連白沙屯媽祖進香民俗文化活動也要「揩油」；苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，每罪各處四年到四年半不等刑期，合計判刑四十九年八月。

詳見自由日日Shoot》鎮內大小工程都要索回扣 前通霄鎮長陳漢志 12罪判49年8月。

聯合報

川普月底會習近平 將談台灣…稱台是中國「眼中的蘋果」

美國總統川普廿日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，他認為中國無意武力犯台，也看不出來中國會這麼做。川普表示將在明年初訪問中國，也說本月底和中國國家主席習近平會面時，將討論台灣問題。

詳見川普月底會習近平 將談台灣…稱台是中國「眼中的蘋果」。

高市早苗當選日本首位女首相 計畫會晤川普

日本國會廿一日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女首相。高市當晚舉行記者會說，計畫很快會晤美國總統川普，以提升美日關係到新高度。

詳見高市早苗當選日本首位女首相 計畫會晤川普。

中國時報

藝人閃兵連環爆 5男星認造假

新北檢警偵辦藝人閃兵案，21日發動第三波拘提，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）、Energy坤達（謝坤達）5名藝人，除謝坤達因赴溫哥華工作未到，其餘4人均到案。警訊後依偽造文書、妨害兵役罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後諭知4名藝人35萬至50萬元交保。謝坤達經聯繫已取消工作搭機返台，檢警預計22日清晨在桃園機場執行拘提。

詳見藝人閃兵連環爆 5男星認造假。

賴清德：台美關稅談判 近日有好進展

台美關稅談判久無進展，令產業界備感憂慮。賴清德總統21日指出，「近日應該會有好進展」。他說，希望不僅平衡美台貿易逆差，更能深化雙邊經貿合作，目前暫行關稅稅率20％要進一步降低，且不疊加，而232條款的相關稅金也能得到最惠國待遇，我方朝向這個目標談判，相信不久應該有結果出來。

詳見賴清德：台美關稅談判 近日有好進展。

針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。（中央社）

苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，合計判刑四十九年八月。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法