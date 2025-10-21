為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市文山區景華街邊坡土石崩塌 警消連夜疏散6戶14人

    2025/10/21 23:30 記者鄭景議／台北報導
    北市文山區景華街一帶後山邊坡晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

    北市文山區景華街一帶後山邊坡晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

    受風神颱風外圍環流加上東北季風「共伴效應」，台北市文山區景華街一帶後山邊坡今天晚間傳出土石滑落。由於山坡土石持續有崩落風險，台北市大地工程處人員到場會勘後，立即會同當地里長、社區主委及轄區員警，連夜緊急疏散鄰近可能受影響的6戶住戶，共計14人已全部安全撤離。

    警消於今日晚間8時39分許接獲通報，指稱文山區景華街128巷86號後側山坡的土石，又開始持續滑落。由於近期降雨影響，滑落範圍有明顯擴大之情形。

    消防人員與大地處人員立即趕抵現場，大地處人員經勘查後，證實後側山坡確實有持續崩塌的跡象，恐危及下方住戶安全。為確保民眾生命財產，現場指揮人員隨即啟動應變機制，通知里長與社區主委協助，由轄區員警配合執行強制疏散作業。

    此次行動總計疏散6戶住戶，共14人已全數安全撤離安置。相關單位將持續留守並嚴密監控現場土石崩落狀況，以應對突發情況。

    北市文山區景華街一帶後山邊坡晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

    北市文山區景華街一帶後山邊坡晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播