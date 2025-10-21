北市文山區景華街邊坡土石崩塌 警消連夜疏散6戶14人

北市文山區景華街一帶後山邊坡晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

受風神颱風外圍環流加上東北季風「共伴效應」，台北市文山區景華街一帶後山邊坡今天晚間傳出土石滑落。由於山坡土石持續有崩落風險，台北市大地工程處人員到場會勘後，立即會同當地里長、社區主委及轄區員警，連夜緊急疏散鄰近可能受影響的6戶住戶，共計14人已全部安全撤離。

警消於今日晚間8時39分許接獲通報，指稱文山區景華街128巷86號後側山坡的土石，又開始持續滑落。由於近期降雨影響，滑落範圍有明顯擴大之情形。

消防人員與大地處人員立即趕抵現場，大地處人員經勘查後，證實後側山坡確實有持續崩塌的跡象，恐危及下方住戶安全。為確保民眾生命財產，現場指揮人員隨即啟動應變機制，通知里長與社區主委協助，由轄區員警配合執行強制疏散作業。

此次行動總計疏散6戶住戶，共14人已全數安全撤離安置。相關單位將持續留守並嚴密監控現場土石崩落狀況，以應對突發情況。



