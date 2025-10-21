為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10級陣風、6米巨浪！桃園沿海民眾狂收國家級警報…驚呼有嚇到

    2025/10/21 23:16 記者李容萍／桃園報導
    10級陣風、6米以上巨浪！桃園沿海民眾狂收國家級警報。（讀者提供）

    受風神颱風外圍環流加上東北季風「共伴效應」，桃園以北及宜蘭明（22）日整天都有陣雨或雷雨，局部地區有大雨或豪雨，從今（21）日晚間6時53分至7時5分，桃園沿海地區國家級警報聲響大作，先是10級強陣風警報，接著又是6米以上巨浪的警報，讓接連收到警報的民眾都說「有嚇到！」甚至「嚇壞了！」

    包括住在新屋區、觀音區等沿海地區居民，晚上陸續收到中央氣象署發送的國家級緊急警報，提醒「您所在地區沿海及空曠處易有10級（時速89公里以上）強陣風，注意人車安全」，以及「沿海巨浪告警」的緊急警報，提醒「您所在地區的沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區」。

    新屋區唯一的桃園市議員陳睿生受訪表示，以前曾收到地震的國家級警報，收到強陣風警報還是第一次，當下自己開車行經新屋區中山西路上正準備回家，所幸當時感覺風勢還好，不過，第一時間收到警報時有被嚇到。他希望國家級警報發送要更謹慎，否則民眾易以為「放羊的孩子又來了」，萬一真的有海嘯來了而沒放在心上，可就大事不妙。

    10級陣風、6米以上巨浪！桃園沿海民眾狂收國家級警報。（讀者提供）

