取水不易、水質不穩 屏縣原鄉接管自來水意願大增

二峰圳主圳道伏流水（左側）是不少附近住戶的民生用水來源。（記者陳彥廷攝）

屏東山區部落長久以來水源大多使用山水，但近年因水源地愈來愈難尋覓，且斷水維修管理不易等，對接管自來水需求孔急，立委伍麗華上任後勤跑基層，已陸續為數個部落爭取自來水，提升自來水普及率，近期就有來義、泰武、牡丹及瑪家等4鄉編列共1.6億元預算，將進行自來水延管。

屏東縣目前自來水普及率約72％，原鄉部分除來義、春日鄉略高於平均外，其餘皆低於平均。立委伍麗華指出，早年族人因山水源源不盡，且覓得水源地後，架設簡易水管就能接入家中使用，不論是飲用、洗滌或灌溉，都能持續使用。

族人都認為早年最主要就是「不用錢又乾淨」為優點，還認為「水庫也是用這樣的水」，但伍麗華指出，莫拉克風災後，整個台灣的地形地貌出現很大的變動，許多原來的水源地不再出泉，又或是抵達的道路被破壞導致修護不易，十多年來都因成本太高難以維修，尤其近年總是會有族人回報，長達數公里的水管，很多在無人煙的段落就成為猴子的玩具或山豬磨牙器，造成無預警斷水。

不僅如此，來自野溪的水源也開始檢出大腸桿菌等細菌，必須要煮沸再使用非常不便，伍麗華就接獲越來越多陳情，希望能夠接管；「這是用水正義」，伍麗華說，平原的水來自山區，但早年山區接管成本高因此困難重重，因此她除接受民眾陳情，並匯聚共識再向水利署反映外，也推動讓山區的延管費用補助從每戶60萬元提升到每戶100萬元，她強調，將持續匯聚族人的共識，希望早日提升接管率，讓族人都能用到不論供水順暢及品質皆穩定的自來水。

由於從陳情到匯聚共識再到向水利署爭取，關關難過關關過，耗時大約兩、三年，近期可說是屏東原鄉有多地區經核定，光是一個月左右，就有來義鄉來義部落、大後部落、凱南段舉行開工說明會，泰武鄉佳平巷、牡丹東源村東源路、瑪家鄉三和村美園、涼山村等部落，共計1.6億元的工程費。

