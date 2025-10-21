為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆河水位高漲！ 汐止區拱北橋陸閘預防性封閉 請民眾改道

    2025/10/21 23:02 記者翁聿煌／新北報導
    汐止區拱北橋陸閘已於晚上9點關閉，民眾須利用其他替代道路通行。（圖擷自新北市政府）

    汐止區拱北橋陸閘已於晚上9點關閉，民眾須利用其他替代道路通行。（圖擷自新北市政府）

    新北市政府因應21日豪大雨，基隆河水位上升，為保障防汛安全，汐止區拱北橋陸閘已於晚上9點完成關閉，關閉期間視雨勢及基隆河水門情形通知，在此期間該陸閘關閉，並已作妥現場告示及相關警示措施，維護民眾安全，該情況已洽當地里長說明狀況並宣導民眾改道；該陸閘關閉後有其他替代性道路可替代通行如下：拱北橋原路線：汐萬路2段→拱北橋→汐萬路2段，替代路線：汐萬路2段→汐萬路2段122巷38弄→汐萬路2段。

    新北市因持續受東北季風及低壓帶水氣影響，依據氣象署及新北市氣象團隊情資研判，預估新北市仍會有豪雨至大豪雨發生機會，21日至23日總累積雨量可能達600至1100毫米，降雨會持續影響北海岸及東、南側山區，另沿海地區仍會有8-10級強陣風、其他地區陣風也可達6-8級。

    市長侯友宜呼籲，雨勢趨緩後，已陸續開放重新堤外道及疏洪道車輛通行，並滾動式調整周邊開放紅黃線停車區域，請用路人配合相關道路疏導措施，另因連續降雨造成邊坡土石鬆軟，山區道路易有樹倒及落石情形，請市民朋友務必注意行車安全，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」（https://e.tpf.gov.tw/）查詢，市府將隨時更新動態。

    圖
    圖
