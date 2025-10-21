獨家》風險高仍動刀!91歲嬤切除腎臟亡 醫生遭控騙家屬 北市聯醫啟動調查

台北市聯合醫院仁愛院區。（記者楊心慧攝）

91歲陳姓婦人今年5月檢查出腎臟腫瘤並在台北市聯合醫院仁愛院區給泌尿科薛姓主治醫師治療，雖術前評估，婦人因已高齡、手術風險高，但醫生仍以手術安全勸說病人家屬執行腎臟切除手術，最終不幸死亡，甚至還傳出醫生疑似指示相關人員修改病歷，仁愛院區針對此案已進入調查程序。

台北市聯合醫院仁愛院區回應，院方高度關切並已迅速啟動內部調查程序，積極釐清相關事實，以確保醫療品質與病人安全。仁愛院區指出，所有醫療行為皆依專業判斷及醫療倫理進行，對於任何涉及病人照護與安全的情況，院方均以審慎、負責的態度面對。

請繼續往下閱讀...

知情人士表示，陳姓婦人在今年5月29日上午進行手術，過程中薛姓醫師同時以電話視訊進行遠端開會、未專注於手術操作。手術過程發生嚴重大出血，血量超過1萬c.c.，但醫師仍在未完全止血情況下，要求助手縫合並結束手術。患者下午轉入加護病房時血壓僅40至50，必須仰賴大量輸血維持。

據指出，醫護人員於當晚7時曾再次詢問是否應重返手術室止血，薛姓醫師回應「明日再說」，未料晚上9時30分患者心跳停止，經急救無效於10時宣告死亡；最後醫師對外以「心律不整」作為死因說明，疑似蒙騙家屬，甚至傳出疑似指示相關人員修改病歷。

除手術爭議外，也有院內人士爆料，該名醫師常以職權恐嚇同仁，甚至對護理人員情緒失控辱罵、逼迫下跪道歉等行為，此舉已在院內引發強烈不滿。

仁愛院區強調，對於該案涉及病人隱私，已介入相關程序妥善處理，並配合主管機關提供詳實資料與說明；院方相當重視職場環境及同仁權益維護，秉持公開、公平與尊重的原則處理各項意見與反映，戮力持續營造安全、支持與友善的醫療工作環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法