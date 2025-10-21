為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風+共伴效應碧砂漁港7米巨浪 轎車掀翻被打到變形

    2025/10/21 22:42 記者俞肇福／基隆報導
    基隆碧砂漁港掀起7米巨浪；圖為停在堤防旁的轎車，被巨浪捲入海中四輪朝天。（記者俞肇福翻攝自民眾臉書）

    基隆碧砂漁港掀起7米巨浪；圖為停在堤防旁的轎車，被巨浪捲入海中四輪朝天。（記者俞肇福翻攝自民眾臉書）

    風神颱風加上東北季風共伴效應下，基隆市從昨（20日）到今天（21日）大雨狂炸，今天白天雨勢略小，但強風發威，碧砂漁港邊掀起7米巨浪，有民眾在網路上面貼出照片，說碧砂漁港遊艇碼頭旁就有一輛車，疑似被浪打到整台車變形，車頂凹陷擋風玻璃全碎。

    人在高雄、平日在基隆八斗子、東北角海域教授潛水的活塞教練王銘祥受訪時說，這車子是報廢車，已經停在堤坊上好一陣子不知道是誰的，看民眾貼的照片被浪打到變形，躺在碧砂漁港碼頭旁的陸地上，長浪越過港區的長堤把車捲下去，長浪來了又把車推上來，大家都不知道海的威力，東北季風及颱風共伴效應掀起7米大浪，聲勢大而且威力驚人。

    根據電視媒體採訪目擊騎士的說法，他那時就是想要靠近一點看，就看到那個巨浪打過來，車頂就扁掉，擋風玻璃全碎掉，車頭保險桿被撞得殘破不堪，好像被車輾過，很難想像發生甚麼事，車上原本放置的釣具噴得一地，但轎車車主看到轎車變成「敞篷車」，不知作何想法。記者詢問海巡署與警察，都沒有聽說有人報案，承認車子是自己的。

    基隆碧砂漁港邊掀起7米巨浪，巨浪滔天聲勢驚人。（民眾提供，記者俞肇福截圖）

    基隆碧砂漁港邊掀起7米巨浪，巨浪滔天聲勢驚人。（民眾提供，記者俞肇福截圖）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播