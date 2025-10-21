颱風+共伴效應碧砂漁港7米巨浪 轎車掀翻被打到變形

基隆碧砂漁港掀起7米巨浪；圖為停在堤防旁的轎車，被巨浪捲入海中四輪朝天。（記者俞肇福翻攝自民眾臉書）

風神颱風加上東北季風共伴效應下，基隆市從昨（20日）到今天（21日）大雨狂炸，今天白天雨勢略小，但強風發威，碧砂漁港邊掀起7米巨浪，有民眾在網路上面貼出照片，說碧砂漁港遊艇碼頭旁就有一輛車，疑似被浪打到整台車變形，車頂凹陷擋風玻璃全碎。

人在高雄、平日在基隆八斗子、東北角海域教授潛水的活塞教練王銘祥受訪時說，這車子是報廢車，已經停在堤坊上好一陣子不知道是誰的，看民眾貼的照片被浪打到變形，躺在碧砂漁港碼頭旁的陸地上，長浪越過港區的長堤把車捲下去，長浪來了又把車推上來，大家都不知道海的威力，東北季風及颱風共伴效應掀起7米大浪，聲勢大而且威力驚人。

根據電視媒體採訪目擊騎士的說法，他那時就是想要靠近一點看，就看到那個巨浪打過來，車頂就扁掉，擋風玻璃全碎掉，車頭保險桿被撞得殘破不堪，好像被車輾過，很難想像發生甚麼事，車上原本放置的釣具噴得一地，但轎車車主看到轎車變成「敞篷車」，不知作何想法。記者詢問海巡署與警察，都沒有聽說有人報案，承認車子是自己的。

基隆碧砂漁港邊掀起7米巨浪，巨浪滔天聲勢驚人。（民眾提供，記者俞肇福截圖）

