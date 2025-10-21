為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強烈東北季風不用模擬！ 金門海洋污染緊急應變演練超逼真

    2025/10/21 22:24 記者吳正庭／金門報導
    金門舉辦「海洋污染緊急應變實兵演練」，參演人員在海圍置攔油索。（記者吳正庭攝）

    金門舉辦「海洋污染緊急應變實兵演練」，參演人員在海圍置攔油索。（記者吳正庭攝）

    金門縣環保局今天辦「海洋污染緊急應變實兵演練」，模擬遭遇強烈東北季風，貨櫃掉落砸壞輸油管閥，導致柴油和具有極強腐蝕性的液鹼化學品外洩；由於金門正值東北季風，演練地點在料羅碼頭，現場風勢強大，海浪滔滔，人員演練起來格外吃力，也逼真，獲高度肯定。

    縣府參議李廣榮說，金門近5年接獲油污通報約37件，其中17件發生在港灣區域，有6件在料羅灣，也突顯整個環境跟安全的影響非常艱鉅，有必要經常性舉辦相關演練。

    演練在料羅港5號碼頭登場，有海巡署、台灣中油股份有限公司金馬行銷中心、陸軍金門防衛指揮部、金門港務處、消防局及消防署港務消防隊水頭港分隊及港務警察金門港中隊等參演。

    演練模擬強烈東北季風吹落貨櫃，砸壞輸油管閥，導致10公秉柴油及液鹼化學品洩漏，參演人員展開岸際吸油棉布設、攔油索設置、油污回收、化學品圍堵、空氣污染偵檢及落海人員救援。

    金門連日海象不佳，小三通已停航2天，料羅碼頭更是強風吹灌、呼呼作響，演練的「熱區」、「冷區」旗幟只能平置，舖設的吸油棉多次被吹走，海上的攔油索更需要5、6名大漢才能搞定，十分吃力。

    李廣榮說，演練情境的東北季風和實際天候狀況一模一樣，看到參演人員的認真令人感動。他說，各單位快速通報、有效應變和跨機關合作的精神，展現海洋污染防制的堅實基礎；金門跟台灣本島距離相對遙遠，一旦發生重大污染，遠水救不了近火，各單位要透過演練，強化自身能量。

    金門縣環保局辦理「海洋污染緊急應變實兵演練」，金防部派員設置除污帳、除污走道。（記者吳正庭攝）

    金門縣環保局辦理「海洋污染緊急應變實兵演練」，金防部派員設置除污帳、除污走道。（記者吳正庭攝）

    金門舉辦「海洋污染緊急應變實兵演練」，五名大漢與海浪拚戰，要把攔油索接近岸邊。（記者吳正庭攝）

    金門舉辦「海洋污染緊急應變實兵演練」，五名大漢與海浪拚戰，要把攔油索接近岸邊。（記者吳正庭攝）

    工作人員在海象不佳情形下，用工具進行外洩物品的採樣。（記者吳正庭攝）

    工作人員在海象不佳情形下，用工具進行外洩物品的採樣。（記者吳正庭攝）

    金門「海洋污染緊急應變實兵演練」，模擬遭遇強烈東北季風，演練地點在料羅碼頭，現場風勢強大，海浪滔滔，人員演練起來格外吃力，也逼真。（記者吳正庭攝）

    金門「海洋污染緊急應變實兵演練」，模擬遭遇強烈東北季風，演練地點在料羅碼頭，現場風勢強大，海浪滔滔，人員演練起來格外吃力，也逼真。（記者吳正庭攝）

    縣府參議李廣榮（前排右六）說，演練中模擬的東北季風和實際的天候狀況一模一樣，看到參演人員的認真令人感動。（記者吳正庭攝）

    縣府參議李廣榮（前排右六）說，演練中模擬的東北季風和實際的天候狀況一模一樣，看到參演人員的認真令人感動。（記者吳正庭攝）

