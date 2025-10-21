果嶺公園連結澄清湖 高市工務局：蓋180公尺人行天橋

高市工務局規劃在果嶺公園（圖中下方綠地）與澄清湖園區興建人行天橋。（公園處提供）

高雄果嶺自然公園與澄清湖園區中間隔著一條松藝路，高市工務局指出，已規劃設置1座180公尺的人行天橋，要把果嶺公園跟澄清湖連起來，預計明年10月可通。

果嶺自然公園面積約70公頃，前身為高爾夫球場，改造公園後保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，10月10日正式開放，10月至明年3月開放時間上午5點至下午6點；4至9月是上午5點至下午6點半，週二休園。

公園開放後，吸引大批民眾來走18洞，也有體力不錯的民眾接連走逛果嶺公園與隔壁的澄清湖園區，感受高雄最遼闊綠色空間。

市議員邱俊憲、張勝富注意到，部分民眾為走逛果嶺公園與澄清湖，竟穿越在兩場域間、車流頻繁的松藝路上，議員擔心發生意外，提醒相關單位正視。

工務局說明，已規劃跨越松藝路的人行天橋，兩端點分別在果嶺公園停車場與澄清湖迷宮花園，全長約180公尺（含引道）、寬3公尺，總經費8880萬元，預計今年11月動工，明年10月完工；透過人行天橋可避免人、車爭道，同時也串接果嶺公園與澄清湖園區。

網友表示，其實澄清湖園區、果嶺公園與雙湖公園都在同一區域，除走逛澄清湖與果嶺公園，也可選擇從雙湖進出果嶺；議員黃香菽指出，雙湖公園過去是公墓，可能部分民眾還不習慣靠近，建議工務局將雙湖再升級，透過特色公園模式讓雙湖改頭換面。

工務局長楊欽富說明，改造果嶺公園時就將果嶺與雙湖間的圍牆拆除，規劃兩條步道可從雙湖通往果嶺，而雙湖公園經過多年陽光曝曬與綠地維護，相信已跟過去不一樣。

高市工務局規劃在果嶺公園與澄清湖間規劃人行天橋，天橋一端位於圖中的澄清湖迷宮花園。（公園處提供）

高市工務局規劃在果嶺公園與澄清湖間的松藝路上興建人行天橋，讓行人走逛兩處園區時更安全。（工務局新工處提供）

