北市豪雨釀災！累計167件通報、樹倒最多 4區撤離31戶79人

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為台北市帶來連日風雨。（圖取自中央氣象局官網）

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為台北市帶來連日風雨，台北市災害防救辦公室今表示，截至晚間7點，共計接獲167件通報，其中以路樹傾倒73件為最大宗，已處理150件，尚餘17件處理中。另，士林、內湖、南港、文山區，共計疏散撤離31戶79人。

災防辦指出，昨日中午過後，台北市降雨型態由對流系統移入造成的短延時強降雨，轉變成迎風面山區的持續性降雨，今天也是此一天氣型態，山區維持時雨量20至30毫米、市區雨勢逐漸趨緩，入夜後時雨量小於10毫米。

災防辦統計，19日下午2點至今晚7點，全市累積降雨量，山區最大在士林區擎天崗，累積雨量986毫米；平地最大為文山區國三甲005K，累積雨量556.5毫米。

同樣截至7點，疏散撤離的31戶79人，包括士林區溪山里12戶27人、士林區新安里6戶12人、內湖區碧山里2戶8人、內湖區金瑞里2戶3人、南港區舊莊里1戶2人、文山區政大里8戶27人。

