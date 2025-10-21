為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖風力達11級 國家級警報聲響大作

    2025/10/21 20:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機場交通指示牌，不堪強風直接攔腰折斷。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場交通指示牌，不堪強風直接攔腰折斷。（記者劉禹慶攝）

    風神外圍環流加東北季風「共伴效應」，威力不容小覷，今（21）日晚間6時54分，澎湖國家級警報聲響大作，風速已達到11級，呼籲民眾出入小心。由於強風肆虐，導致班機停飛、望安中社海堤破損、道路標誌滿天飛等亂象，唯一好消息是國寶級24隻黑面琵鷺，同時出現在馬公菜園魚塭覓食躲風。

    望安離島中社海堤，先前因颱風海堤就有破損，近日因海象不佳，海浪洶湧更使原海堤破損部分擴大更嚴重，目前望安鄉公所已經封鎖，禁止村民進入。希望澎湖縣政府能儘速發包將海堤修復，澎湖縣政府警察局望安警分局派員前往現場，協助宣導禁止村民靠近漁港，避免發生危險。

    由於風力逐漸增強，西嶼、東吉都偵測到11級強風，因此晚間國家警報聲響大作，除了海運全數停駛外，空運部分立榮航空一班飛高雄取消、德安航空馬公飛七美取消，道路號誌牌更是滿天飛舞，機場指引路牌連根拔起，馬公市區內也傳出夾娃娃機遮棚及招牌掉落，所幸未造成人員傷亡。

    就在澎湖群島連日來受風神颱風外圍環流，加上東北季風「共伴效應」影響，吹起11級強陣風，海運斷航等災情頻傳之際，也有好消息傳來。強風日下午吹來了24隻被國際自然資源保育聯盟列為瀕危的保育鳥黑面琵鷺，視為國寶級珍禽，停棲在馬公菜園魚塭覓食，其中1隻腳環編號42K，還是韓國2022年繫放的，成為這波強風中造訪澎湖意外的嬌客。

    風神及東北季風共伴效應，望安中社海堤損害面積擴大。（望安鄉公所提供）

    風神及東北季風共伴效應，望安中社海堤損害面積擴大。（望安鄉公所提供）

    澎湖晚間6時多，強風國家警報聲響大作。（記者劉禹慶攝）

    澎湖晚間6時多，強風國家警報聲響大作。（記者劉禹慶攝）

    馬公市區夾娃娃機店家，遮陽棚及招牌掉落。（民眾提供）

    馬公市區夾娃娃機店家，遮陽棚及招牌掉落。（民眾提供）

    強風出現二十四隻黑面琵鷺，同時聚集在馬公菜園魚塭。（鄭謙遜提供）

    強風出現二十四隻黑面琵鷺，同時聚集在馬公菜園魚塭。（鄭謙遜提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播