澎湖風力達11級 國家級警報聲響大作

澎湖機場交通指示牌，不堪強風直接攔腰折斷。（記者劉禹慶攝）

風神外圍環流加東北季風「共伴效應」，威力不容小覷，今（21）日晚間6時54分，澎湖國家級警報聲響大作，風速已達到11級，呼籲民眾出入小心。由於強風肆虐，導致班機停飛、望安中社海堤破損、道路標誌滿天飛等亂象，唯一好消息是國寶級24隻黑面琵鷺，同時出現在馬公菜園魚塭覓食躲風。

望安離島中社海堤，先前因颱風海堤就有破損，近日因海象不佳，海浪洶湧更使原海堤破損部分擴大更嚴重，目前望安鄉公所已經封鎖，禁止村民進入。希望澎湖縣政府能儘速發包將海堤修復，澎湖縣政府警察局望安警分局派員前往現場，協助宣導禁止村民靠近漁港，避免發生危險。

由於風力逐漸增強，西嶼、東吉都偵測到11級強風，因此晚間國家警報聲響大作，除了海運全數停駛外，空運部分立榮航空一班飛高雄取消、德安航空馬公飛七美取消，道路號誌牌更是滿天飛舞，機場指引路牌連根拔起，馬公市區內也傳出夾娃娃機遮棚及招牌掉落，所幸未造成人員傷亡。

就在澎湖群島連日來受風神颱風外圍環流，加上東北季風「共伴效應」影響，吹起11級強陣風，海運斷航等災情頻傳之際，也有好消息傳來。強風日下午吹來了24隻被國際自然資源保育聯盟列為瀕危的保育鳥黑面琵鷺，視為國寶級珍禽，停棲在馬公菜園魚塭覓食，其中1隻腳環編號42K，還是韓國2022年繫放的，成為這波強風中造訪澎湖意外的嬌客。

風神及東北季風共伴效應，望安中社海堤損害面積擴大。（望安鄉公所提供）

澎湖晚間6時多，強風國家警報聲響大作。（記者劉禹慶攝）

馬公市區夾娃娃機店家，遮陽棚及招牌掉落。（民眾提供）

強風出現二十四隻黑面琵鷺，同時聚集在馬公菜園魚塭。（鄭謙遜提供）

