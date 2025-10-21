為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三北部濕涼降雨不斷 大台北山區防局部豪雨

    2025/10/21 21:47 即時新聞／綜合報導
    週三桃園以北及宜蘭整天有陣雨或雷雨，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北及宜蘭山區恐有局部豪雨等級以上。（資料照）

    週三桃園以北及宜蘭整天有陣雨或雷雨，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北及宜蘭山區恐有局部豪雨等級以上。（資料照）

    週三（22日）桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，尤其基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區恐有局部豪雨等級以上，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部濕涼，氣溫介於22至25度。

    中央氣象署預報，週三東北季風及低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區嚴防長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，至於中南部平地為多雲的天氣。

    氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。離島天氣：澎湖陰天，氣溫24至26度，金門陰天，氣溫20至24度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至23度。

    中央氣象署提醒，東北風明顯偏強，各沿海及離島容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中新竹至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）南部沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，沿海浪高可來到3至6米，西北部沿海及澎湖甚至可達7米，海邊活動請特別注意安全。

    紫外線方面，週三台東縣為「過量級」，基隆市為「低量級」，其餘地區為「中、高量級」。

    未來兩天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近的東北季風仍相當明顯，配合底層較多的水氣，迎風面北部、東北部、東部持續有較長時間的陰雨天氣情況，大台北地區、北部山區、基隆北海岸、宜蘭等地仍有較大累積雨量，日雨量有機會到大雨甚至局部豪雨，降雨的型態還是長延時、穩定累積雨量的類型，發生短時間強降雨的機會較低。花蓮也有局部大雨，台東、恆春半島以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。

    空氣品質方面，週三東北季風及低氣壓影響，環境風場為偏北風，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級。

    週三北部及東北部氣溫介於22至25度間，其他地區低溫23至25度，白天高溫約28至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三北部及東北部氣溫介於22至25度間，其他地區低溫23至25度，白天高溫約28至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三台東縣為「過量級」，基隆市為「低量級」，其餘地區為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週三台東縣為「過量級」，基隆市為「低量級」，其餘地區為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週三竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週三竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播