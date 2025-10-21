週三北部濕涼降雨不斷 大台北山區防局部豪雨

週三桃園以北及宜蘭整天有陣雨或雷雨，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北及宜蘭山區恐有局部豪雨等級以上。（資料照）

週三（22日）桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，尤其基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區恐有局部豪雨等級以上，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部濕涼，氣溫介於22至25度。

中央氣象署預報，週三東北季風及低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區嚴防長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，至於中南部平地為多雲的天氣。

氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。離島天氣：澎湖陰天，氣溫24至26度，金門陰天，氣溫20至24度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至23度。

中央氣象署提醒，東北風明顯偏強，各沿海及離島容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中新竹至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）南部沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，沿海浪高可來到3至6米，西北部沿海及澎湖甚至可達7米，海邊活動請特別注意安全。

紫外線方面，週三台東縣為「過量級」，基隆市為「低量級」，其餘地區為「中、高量級」。

未來兩天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近的東北季風仍相當明顯，配合底層較多的水氣，迎風面北部、東北部、東部持續有較長時間的陰雨天氣情況，大台北地區、北部山區、基隆北海岸、宜蘭等地仍有較大累積雨量，日雨量有機會到大雨甚至局部豪雨，降雨的型態還是長延時、穩定累積雨量的類型，發生短時間強降雨的機會較低。花蓮也有局部大雨，台東、恆春半島以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。

空氣品質方面，週三東北季風及低氣壓影響，環境風場為偏北風，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級。

週三北部及東北部氣溫介於22至25度間，其他地區低溫23至25度，白天高溫約28至32度。（擷取自中央氣象署網站）

週三台東縣為「過量級」，基隆市為「低量級」，其餘地區為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

