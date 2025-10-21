光復商工學生沒飯吃！校方一度求助無門 網轟：花蓮縣府可以廢了！

花蓮光復商工傳出學生沒飯吃。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮縣府救災荒腔走板，縣長徐榛蔚又常神隱，引爆民怨。上週終於恢復實體上課的光復商工，如今傳出師生「沒飯吃」，校方一度求助無門，大批網友怒聲質問：「縣府功能在哪裡？」

光復鄉遭遇洪災重創，善心民眾大量湧入災區救災，先前卻傳出免費幫災民和志工準備熱食的「義煮團」被縣府阻撓，甚至被趕走，讓輿論炸鍋。而今光復商工上週好不容易復課，卻傳出師生沒飯可吃，花蓮縣府沒出手幫忙，反倒是義煮團先應急伸援。

綜合媒體報導，光復鄉救災工作告一段落，但目前餐飲業幾乎全面停擺，光復商工的學生三餐成最大難題，而且學校有約莫50名住宿生，三餐都要校方供應，校方坦言有錢也訂不到便當，一次下訂的量很大，能夠接單的業者有限。據悉，學校四處求助，直到最近才聯絡到有熱心便當業者和義煮團接力供餐，解決燃眉之急。

粉專「Mr.柯學先生」今天（21日）分享該消息，網友紛紛怒轟「花蓮縣政府是不是也被土埋了？」、「縣政府完全擺爛」、「現在還在問縣府功能的人是怎樣？沒功能懷疑啊！」、「祈福跟主持婚喪喜慶才是縣長的本業」、「花蓮縣政府根本可以廢了」、「縣府功能：跟中央要錢」、「花蓮縣政府已經不演了，從縣長到底下各局處，全部擺爛」、「有錢去登報紙廣告，沒錢給學生便當，莫名其妙！」

