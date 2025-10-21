為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爸媽邀同行歐洲 他嫌「老人團」掙扎中 網民直呼「要珍惜」

    2025/10/21 22:48 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，家人報名了一個前往歐洲的旅行團，並詢問他是否有意一同參加，但他得知該團以年長旅客為主後，猶豫是否加入，示意圖。（情境照）

    許多人長大後忙於工作與生活，難得能撥出時間陪伴家人出國旅遊。網友發文分享，家人報名了一個前往歐洲的旅行團，並詢問他是否有意一同參加，讓他一度心動。然而，得知該團以年長旅客為主後，他因此猶豫是否加入，並徵求其他人經驗與建議。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友前天在PTT以「會特地請長假陪父母出國嗎」為題發文說，家人最近報名了一個歐洲旅行團，順口問他要不要一起參加。他原本對於有人買單感到心動，但得知該團主要成員多為年長旅客，讓他開始猶豫是否跟團。他也在文中詢問，是否有網友曾參加過類似「老人團」的經驗，希望先聽聽心得再決定是否一同出發。

    貼文曝光後，許多網友鼓勵原PO把握機會，強調與家人出遊的回憶難能可貴，「去吧，一輩子的回憶，今年過年我也隔10年後跟爸媽一起出國」、「把握機會，珍惜跟家人相處時光，歐洲老人團也還好，反正就是看風景」、「跟自己出國會去的點以及飯店等級通常不一樣，而且還有陪伴家人的回憶」、「珍惜能跟爸媽一起出國的時間，偶爾能夠陪爸媽一起出去走一走是很不錯的」。

    另有不少人認為「免費的最香」，不去太可惜，「當然去啊，不用花錢還可以陪爸媽多好啊」、「有那種願意買單出國的父母很幸運，覺得可以把握」、「妳假很少？別人買單會去吧，老人旅行當放鬆，通常不會一直走」、「不用花錢還考慮喔...趕快去」、「你是有父母買單，別人是自己請假出錢，陪父母出國」。

