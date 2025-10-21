基北北桃10/22照常上班上課 僅北市5校放假

新北市政府今天表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（10/22）日照常上班及上課。（記者羅國嘉攝）

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基北北桃4市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，達成共識，於晚上8時宣布明（10/22）日照常上班及上課。

不過台北市考量陽明山區雨勢仍大，並基於學生上課安全，湖田實驗國民小學、士林區陽明山國民小學、溪山實驗國民小學、士林區平等國民小學、台北復臨美國學校停止上班上課。

新北市副市長朱惕之今日晚間主持第4次會議，聽取氣象團隊及各單位防災報告後，要求持續更新高風險地區疏散、安置名冊，沿海地區同步執行觀浪勸離，並主動向民眾說明災情處置進度。他表示，新北市災害應變中心目前維持二級開設。

根據氣象署與新北氣象團隊研判，21日至23日新北市仍有豪雨至大豪雨機會，總累積雨量可能達600至1100毫米，北海岸及東、南側山區為主要影響區。沿海地區陣風可達8至10級，其他地區則達6至8級。

截至今日晚間7時，全市已受理災情145件，其中133件已結案，餘案均派員搶修中。案件以路樹傾倒50件最多，其次為積淹水29件。另針對97條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌紅色警戒區，目前共疏散撤離1523人，其中53人由區公所安置，其餘依親避難。此外，因氣象署對北海岸發布長浪警戒，富貴角實測浪高已逾6米，市府已動員區公所、警察、消防與海巡單位前往勸離觀浪民眾，防止意外發生。

市長侯友宜呼籲，雨勢趨緩後，已陸續開放重新堤外道及疏洪道車輛通行，並滾動式調整周邊開放紅黃線停車區域，請用路人配合相關道路疏導措施。另因連續降雨造成邊坡土石鬆軟，山區道路易有樹倒及落石情形，請市民朋友務必注意行車安全，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」（https://e.tpf.gov.tw/）查詢，市府將隨時更新動態。

桃市府表示，受東北季風及低氣壓影響，桃市有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒市民朋友，出門記得攜帶雨具、注意行車安全，避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲，也要隨時注意淹水通報，如果發現淹水或交通受阻，請盡快通知119或110。

