    首頁 > 生活

    北市部分疏散門開啟！車停萬華、大同周邊紅黃線 10/22早上7點前須開走

    2025/10/21 19:50 記者董冠怡／台北報導
    中山、松山、士林、大同（部分）區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線，目前維持開放停車。（圖擷取自交通局官網）

    中山、松山、士林、大同（部分）區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線，目前維持開放停車。（圖擷取自交通局官網）

    台北市工務局水利工程處今表示，晚間6點起陸續重啟淡水河沿線疏散門（新三之二號華翠至淡五號大稻埕）；交通局指出，因應雨勢趨緩及部分疏散門開啟，原本停放於萬華及大同區疏散門周邊道路紅、黃線的車輛，須於明天（22日）早上7點前駛離（敦煌路80巷至承德路3段的敦煌路仍可停），違規將拖吊移車並開罰，停車格同時恢復收費。

    交通局提到，因部分疏散門仍無法完全開啟，中山、松山、士林、大同（敦煌路80巷至承德路3段的敦煌路）區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅、黃線，維持開放停車並暫停收費，詳細起訖路段可上交通局網站查詢（或見圖）。

    目前維持關閉的疏散門，水利處點名包括地勢較低的淡五之一號國順、淡六號敦煌疏散門，以及基隆河沿線疏散門、越堤坡道，還有景美溪沿線疏散門。原則上維持開放的（昨未列入關閉範圍）則有內一號康樂、內二號內溝、基十一號疏散門間堤外便道（往返內湖和汐止），會加派人力監視水位，如有漫淹至堤外便道風險，便將緊急關閉。

