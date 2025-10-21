「閃兵」藝人連環爆 北市議員要求兵役局主動盤查

演藝圈近年「閃兵」藝人連環爆，今又爆出知名藝人修杰楷、陳柏霖等人被拘提；台北市議員洪婉臻今（20）在民政部門質詢兵役局。小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人。（資料照）

演藝圈近年「閃兵」藝人連環爆，今又爆出知名藝人修杰楷、陳柏霖等人被拘提；台北市議員洪婉臻今（20）在民政部門質詢提到，根據台北市兵役局資料，自2019年到去年約5年間，台北市役男每年檢測約1萬人，複檢者累計超過3千人，其中高達62%最終被判為免役，認為異常比例偏高。兵役局長李治安表示，今年已經請區公所與各醫院加強查核。

洪婉臻指出，昨天被拘提的藝人幾乎都居住在台北市，令人驚訝的是男團Energy 5名成員，就有4名免役、1名驗退，幾乎是百分之百不用當兵，詢問李治安依經驗來看是正常的嗎？李治安坦言，確實有點異常，若遇到類似狀況，就會發函了解，現在也依照檢察機關處理。

請繼續往下閱讀...

洪婉臻也提出，自2019年至2024年的役男及免役人數，每年檢測約1萬人，複檢者累計超過3千人，其中高達62%最終被判為免疫，質疑是否有異常逃兵、免役狀況。兵役局科長回應，2019年至2020年的確出現「假愛滋病」免役案件增加，高血壓案例也有偏高的現象。

洪婉臻問，是否有醫療院所具有特別高的逃兵案件，呼籲兵役局應該要立即盤查，不可坐視不管。她也希望台北市政府不要後知後覺，應主動通報中央、建立稽核機制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法