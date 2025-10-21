長榮航空被爆面試都問「空服員病逝看法」！網轟：服從性測驗？

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤後不幸病逝，未料空服員複試竟被爆整場都在詢問對此事件的看法，令面試者痛批，「與其問根本還沒踏入業界的考生，怎麼不聽聽在職中空服員的聲音呢？」（資料照）

長榮航空一名34歲孫姓空服員抱病執勤，但不幸在10月初病逝，事件引發外界對公司管理制度與勞動文化的檢討。長榮上週五（17日）才召開記者會道歉、承諾內部檢討，沒想到隔天（18日）空服員複試卻再掀爭議，有面試者爆料整場面試都在詢問對空服員病逝事件的看法，令他痛批，「與其問根本還沒踏入業界的考生，怎麼不聽聽在職中空服員的聲音呢？」

一名女網友在Dcard發文指出，她參加10月18日長榮航空空服員複試，結果面試官完全不問履歷或個人經歷，只要求考生針對「空服員病逝事件」提出看法與建議。原PO氣得直呼：「真心覺得長榮也太不知羞恥了吧？與其問根本還沒踏入業界的考生，怎麼不聽聽在職中空服員的聲音呢？長榮航空真的認為自己沒問題嗎？」

消息曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「先過濾掉不服從的啊！」、「這是服從性測驗吧？」、「懶得寫檢討報告，乾脆拿來當面試題，賺爛了！」另有人直言，「其實不太知道問這個的意義，明明是面試，應該關注個人特質或履歷，卻問這樣的問題，可能只是想測試服從性吧？」

另外，也有其他面試者分享不同經驗，「去面試還要先經過獻給過世前輩的鮮花……」、「可能每組面試的不太一樣，我那組的考官前半都在聊履歷，一直到最後才提到這次事件，只給我們一張紙說想分享想法的可以寫，沒有要當場回答。不過也聽到其他組的考官有直接開口問這件事。」

