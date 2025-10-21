比利時阿伯漂洋過海找二水「三小姐」 警助尋女主角…30年後重相逢

比利時阿伯（左二）在二水分駐所員警的協助下找到昔日戀人。（記者顏宏駿攝）

一名70多歲的比利時阿伯，30年前曾到彰化二水出差，入住當地最豪華的「亞洲大飯店」，還跟老闆的3女兒談起戀愛，雙方曾論及婚嫁，但這段異國戀情最後告吹。30年後比利時男子與家人再度踏上台灣二水鄉，阿伯想要尋找「無緣的台灣妹」，但「亞洲大飯店」早已歇業。比利時阿伯仍不死心，他透過二水分駐所員警，終於找到「她」，雙方還見面敘舊。

國慶連假期間，二水分駐所來了一位只會講法語的比利時人，他告訴員警劉釗宏「我要找亞洲大飯店的三小姐」，雙方透過CHAT GPT翻譯，打破語言的隔閡。阿伯說，他是珠寶商，30年前曾來二水出差，入住火車站前的亞洲大飯店，跟飯店的三小姐談起戀愛，2人曾經一起到比利時短期居住，還論及婚嫁，可惜女方的家人反對，無法成就異國婚姻，但這段昔日美好的戀情，深深烙印在他心裡。走過遲暮之年，只想知道對方過得好不好。這一趟專程來台灣，就是想找到「她」，覺得有緣就會碰上，豈料第一關就卡關，因為亞洲大飯店10年前就結束營業了。

請繼續往下閱讀...

劉釗宏與同事藍偉誠、許嘉宴形容，聽到阿伯昔日的異國戀情，心都碎了，3人決定展開「尋人任務」。首先他們想到「前經濟部長王美花」的親戚，也就是二水鄉代張鳳修，因為王美花家裡昔日就在二水街經營旅館，雙方應該認識。但張鳳修認識亞洲大飯店昔日的會計，透過這名會計找到家住台中的三小姐。比利時阿伯跟三小姐通了電話，雙方也見面了。

員警說，比利時阿伯很感謝他們，沒有想到30年前的姻緣，透過台灣的警察牽上了。員警還說，在尋找的過程，覺得很像知名電影《麥迪遜之橋》的情節。二水曾經是這對戀人緣起的地方，女方也曾經快意地遠走他鄉，但兩人終因層層因素不能在一起，選擇離別。30年後男方「漂洋過海來看妳」，一段戀情能穿越時空、穿越記憶，再續前緣。美麗的戀受故事就在自己眼前上演。

亞洲大飯店氣派豪華，曾是二水鄉最大的旅館，今已歇業。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法