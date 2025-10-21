為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北耶誕城交通塞塞塞 議員要求市府公開數據、納入在地意見

    2025/10/21 19:21 記者羅國嘉／新北報導
    新北市年度盛事「歡樂耶誕城」預計在11月14日至12月28日展開；圖為2023年新北耶誕城。（記者羅國嘉攝）

    新北市年度盛事「歡樂耶誕城」預計在11月14日至12月28日展開；圖為2023年新北耶誕城。（記者羅國嘉攝）

    新北市年度盛事「歡樂耶誕城」預計在11月14日至12月28日展開，勢必吸引國內外遊客前來遊玩，但對板橋在地居民而言，卻意味著長達一個半月的「交通黑暗期」將再度重現。議員石一佑今（21日）於議會質詢時批評市府多年來交通配套「老調重彈、敷衍無感」，痛斥市府治理疲乏、長期漠視民怨的結果。交通局長鍾鳴時和觀旅局長楊宗珉允諾一週內提供相關交通配套措施。

    石一佑當場質詢鍾鳴時、楊宗珉，指「您承不承認板橋居民的回家路年年受阻，是市府長期漠視民怨、配套疲乏的結果？」更表示，耶誕城舉辦多年，文化路、縣民大道、中山路等主要幹道在下班尖峰時段「永遠塞塞塞」，嚴重影響居民通勤與生活品質。

    為終結這種「漠視與疲乏」的惡性循環，石一佑當場提出兩大建議，包含公開過去3年耶誕城期間尖峰時段的社區路口車速與壅塞數據，並提出具體改善方案；交通局與觀旅局應立即與里長召開「在地交通對策會議」，納入居民意見後再實施交維計畫。她強調，交通治理應以科學數據為基礎，而非空泛的疏導口號。

    石一佑認為，舉辦大型觀光活動不應以犧牲居民生活品質為代價，呼籲市府正視問題，立即檢討並落實改善，讓板橋人能有一條順暢且有尊嚴的回家路。

    鍾鳴時表示，活動期間所有交通作為，都有做多年的觀察、調整，也設立指揮中心，來監看各區塊道路交通問題；楊宗珉則說，相關配套措施，都會與交通局做配合。

    新北市議員石一佑批評市府多年來交通配套「老調重彈、敷衍無感」，痛斥市府治理疲乏、長期漠視民怨的結果。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員石一佑批評市府多年來交通配套「老調重彈、敷衍無感」，痛斥市府治理疲乏、長期漠視民怨的結果。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員石一佑呼籲市府正視問題，立即檢討並落實改善，讓板橋人能有一條順暢且有尊嚴的回家路。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員石一佑呼籲市府正視問題，立即檢討並落實改善，讓板橋人能有一條順暢且有尊嚴的回家路。（記者羅國嘉攝）

