高雄微光生活節11/8、9登場 探尋大陳滋味

正修科技大學建築與室內設計系學生以大陳人渡海來台意象設計展牆獲好評。（記者陳文嬋攝）

高雄跨蝦米藝術節新品牌「微光生活節」以大陳滋味為主題，將於11月8、9日帶領民眾走訪鳳山區北門里太平新村，串聯鳳邑威武廟、中華街商圈等，透過導覽、市集、展覽，認識大陳義胞在台生活，品嘗美食了解傳統文化。

鳳邑威武廟活動中心天連2天推出展覽，包括遷台歷史、太平新村及人物故事，並展出大陳文物，正修科技大學建築與室內設計系學生黃書胤、林沛哲、鐘杰鈞3人，以大陳人渡海來台意象設計展牆，搭配雷射、3D切割工法，展現乘風破浪樣貌，並結合數位導覽功能，民眾以手機導覽方式，從室內展覽走入太平新村，探尋大陳人生活痕跡。

重頭戲9日將於博愛路綠園道舉辦市集，高雄市浙江溫嶺同鄉會將邀請林園、旗津、阿蓮等地大陳鄉親共襄盛舉，帶來大陳家鄉美食，包括大陳炒年糕、糖心糕、薑汁麵、薑汁蛋等，讓民眾品嘗大陳美食外，透過飲食文化認識大陳傳統，尤其大陳飲食中重要食材為薑，在高雄市文化創意協會協助下，邀請在地青年攤商發揮創意，以薑入菜豐富市集多元性；當天也會搭設舞台，邀請鳳山社區大學帶來音樂表演，也將播放大陳紀錄片，讓更多人認識大陳文化。

生活節也串聯中華街商圈，推出以薑為主題的中華食驗室；下陂頭賣所推出導覽解說，8日解鎖鳳山北門的秘密，9日推出全台唯一曹公路散策，漫步百年水圳與街區日常對話；村民也與鳳山商工觀光科學生共創主題小旅行走讀，開放民眾報名參加。

策展人林喚玲表示，今年以大陳滋味為主題，鳳山太平新村是大陳人聚落，活動將大陳歷史傳承讓大家知道，並與高雄市浙江溫嶺同鄉會合作，以傳統家鄉味提供大家品嘗，體驗大陳傳統文化。

里長謝秀霞表示，大陳文化深具歷史意義，這段歷史不該被忽略，包括大陳義胞遷台70年，離鄉背井在台落地生根，透過活動讓大家認識這段台灣歷史，了解北門里文化豐富；立委許智傑肯定北門里長謝秀霞用心發掘、維護地方文化，並感謝跨蝦米藝術節整理大陳故事，為鳳山保留更多歷史文化。

高雄微光生活節將於11月8、9日登場，以大陳滋味為主題。（記者陳文嬋攝）

