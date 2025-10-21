創意造筏賽10/25大港橋開划 陳其邁攜手網紅Mana組隊下水

高雄媳婦Mana10月25日將與市長陳其邁組隊下水，挑戰創意造筏競賽。（照片來源：高雄畫刊）

「2025高雄創意造筏競賽」將於10月25、26日下午1至6點在大港橋水域登場，超過百支隊伍將以自行打造的創意造筏競賽，市長陳其邁也將與嫁作高雄媳婦的日籍網紅Mana組隊下水，與駐高雄代表處的國際隊伍進行友誼賽，預料2天賽事將是趣味與爆笑百出。

高雄市運發局指出，25日陳其邁YouTuber Mana 組隊出賽，Mana也期待表示，這是身為高雄媳婦最特別的體驗！馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞，與泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處長陳燦榮也將組隊，要與市長同場競賽。

連續3年參戰的FRM台灣獼猴隊，今年分「瘋狂大港橋」、「海音狂想曲」兩隊參賽，期望以一貫瘋狂、天馬行空的創作理念奪得首獎；由爺孫組成的隊伍「韌性台灣80年隊」，則是去年未能完賽，今年捲土重來；左營高中則由教官帶領學生創作「蓮潭樂水」參賽。

活動現場另有SUP立式划槳、獨木舟體驗，現場也開放10組綁筏活動及預測冠軍送好禮活動。

FRM台灣獼猴隊的造筏是以大港橋為發想。（高雄市運發局提供）

高雄創意造筏競賽將於大港橋水域舉行。（高雄市運發局提供）

