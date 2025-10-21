為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    創意造筏賽10/25大港橋開划 陳其邁攜手網紅Mana組隊下水

    2025/10/21 19:19 記者許麗娟／高雄報導
    高雄媳婦Mana10月25日將與市長陳其邁組隊下水，挑戰創意造筏競賽。（照片來源：高雄畫刊）

    高雄媳婦Mana10月25日將與市長陳其邁組隊下水，挑戰創意造筏競賽。（照片來源：高雄畫刊）

    「2025高雄創意造筏競賽」將於10月25、26日下午1至6點在大港橋水域登場，超過百支隊伍將以自行打造的創意造筏競賽，市長陳其邁也將與嫁作高雄媳婦的日籍網紅Mana組隊下水，與駐高雄代表處的國際隊伍進行友誼賽，預料2天賽事將是趣味與爆笑百出。

    高雄市運發局指出，25日陳其邁YouTuber Mana 組隊出賽，Mana也期待表示，這是身為高雄媳婦最特別的體驗！馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞，與泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處長陳燦榮也將組隊，要與市長同場競賽。

    連續3年參戰的FRM台灣獼猴隊，今年分「瘋狂大港橋」、「海音狂想曲」兩隊參賽，期望以一貫瘋狂、天馬行空的創作理念奪得首獎；由爺孫組成的隊伍「韌性台灣80年隊」，則是去年未能完賽，今年捲土重來；左營高中則由教官帶領學生創作「蓮潭樂水」參賽。

    活動現場另有SUP立式划槳、獨木舟體驗，現場也開放10組綁筏活動及預測冠軍送好禮活動。

    FRM台灣獼猴隊的造筏是以大港橋為發想。（高雄市運發局提供）

    FRM台灣獼猴隊的造筏是以大港橋為發想。（高雄市運發局提供）

    高雄創意造筏競賽將於大港橋水域舉行。（高雄市運發局提供）

    高雄創意造筏競賽將於大港橋水域舉行。（高雄市運發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播