金門小三通4.5小時疏運逾5500人次 港務處：10/22全天停航

金門小三通高效能疏運旅客，金門出港班船載客率百分百。（記者吳正庭攝）

小三通又停航！金門縣港務處表示，由於海象不佳，明天（22日）金門小三通全天停航。不過，港務處也留下「伏筆」，若天候影響減弱達到復航條件，會再行公告。

由於風神颱風和東北季風共伴效應，金門小三通自10月19日下午2點30分停航，20日全天停航，21日上午停航，港務處見海象好轉，中午12點30分復航，並緊急增開6航次，金門往廈門班班客滿。下午5點多，港務處又宣布，因金廈泉海域海象不佳，22日金門水頭港往返廈門五通港航班，全日雙向停航。

經統計，21日小三通金廈航線班船從下午1點首發，到下午5點30分末班船止，進港10航次，載客2428人次，載客率77.08%；出港10航次，載客3150人次，載客率100%；總計進出港20航次，共疏運5578人次，發揮高效能的載客效率。

金門縣港務處表示，旅客搭船前，可先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處電話：（082）324280。

金門小三通旅客爆量，岸巡人員在旁提醒旅客注意行李、遵守秩序。（記者吳正庭攝）

