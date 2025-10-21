馬太鞍溪「新」堰塞湖隨時溢流！ 溪底便橋晚間7點半封閉

林業及自然保育署今晚5點半前往空拍馬太鞍溪上游新形成的小堰塞湖。（林保署提供）

首次上稿 18:56

更新時間 19:46

林業及自然保育署花蓮分署今（21）天上午8點半搭乘直升機空中勘查，在光復鄉馬太鞍溪上游發現堰塞湖區下方約800公尺處發現一個新的堰塞湖，蓄水量約10萬噸，預估約24小時後將達蓄滿狀態溢流。公路局東區養護工程分局晚間6點發布訊息指出，針對台9線馬太鞍溪橋溪底便道，啟動預警性防災應變機制，並於晚間七點半正式封閉。

請繼續往下閱讀...

公路局東工分局指出，依據林業及自然保育署監控，馬太鞍溪新增堰塞湖恐於今天（21日）晚上18點至明日（22日）上午10點間，可能發生溢流危害涵管便道，公路局花蓮工務段為確保用路安全，啟動預警性防災應變機制，已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況。

花蓮工務段指出，傍晚5點55分，由於偵測到微地動訊號，林保署通知公路單位可能有溢流潰決情況發生，因此台9線馬太鞍溪底便道一度暫時緊急封閉，目前已經放行，工務段繼續派員加強巡查監測，公路局呼籲用路人，請特別留意封閉道路資訊（含替代道路），預先規劃行程及相關應變措施。

台九線馬太鞍溪底便橋，今晚因應上游出現新的堰塞湖不排除管制封閉。（記者王錦義攝）

林業及自然保育署今晚5點半前往空拍馬太鞍溪上游新形成的小堰塞湖。（林保署提供）

台九線馬太鞍溪底便橋，今晚因應上游出現新的堰塞湖不排除管制封閉。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法