    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    馬太鞍溪「新」堰塞湖隨時溢流！ 溪底便橋晚間7點半封閉

    2025/10/21 19:46 記者王錦義／花蓮報導
    林業及自然保育署今晚5點半前往空拍馬太鞍溪上游新形成的小堰塞湖。（林保署提供）

    首次上稿 18:56
    更新時間 19:46

    林業及自然保育署花蓮分署今（21）天上午8點半搭乘直升機空中勘查，在光復鄉馬太鞍溪上游發現堰塞湖區下方約800公尺處發現一個新的堰塞湖，蓄水量約10萬噸，預估約24小時後將達蓄滿狀態溢流。公路局東區養護工程分局晚間6點發布訊息指出，針對台9線馬太鞍溪橋溪底便道，啟動預警性防災應變機制，並於晚間七點半正式封閉。

    公路局東工分局指出，依據林業及自然保育署監控，馬太鞍溪新增堰塞湖恐於今天（21日）晚上18點至明日（22日）上午10點間，可能發生溢流危害涵管便道，公路局花蓮工務段為確保用路安全，啟動預警性防災應變機制，已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況。

    花蓮工務段指出，傍晚5點55分，由於偵測到微地動訊號，林保署通知公路單位可能有溢流潰決情況發生，因此台9線馬太鞍溪底便道一度暫時緊急封閉，目前已經放行，工務段繼續派員加強巡查監測，公路局呼籲用路人，請特別留意封閉道路資訊（含替代道路），預先規劃行程及相關應變措施。

    台九線馬太鞍溪底便橋，今晚因應上游出現新的堰塞湖不排除管制封閉。（記者王錦義攝）

    林業及自然保育署今晚5點半前往空拍馬太鞍溪上游新形成的小堰塞湖。（林保署提供）

    台九線馬太鞍溪底便橋，今晚因應上游出現新的堰塞湖不排除管制封閉。（民眾提供）

    圖
    圖
