    生活

    巨浪滔天頻越堤 大武崙沙灘封閉 籲民眾勿觀浪

    2025/10/21 19:04 記者俞肇福／基隆、新北報導
    東北季風來臨加上風神颱風外圍環流共伴效應，造成強風驟雨，地區長浪越過防波堤衝入港灣，極為壯觀。（記者俞肇福翻攝自項彥豪船長臉書）

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，造成基隆市大武崙沙灘堆積大量漂流木、海漂垃圾及碎玻璃等物品，為維護民眾安全，基隆市政府今天（21日）傍晚6點前宣布，啟動封閉大武崙沙灘及海興游泳池，待風雨變小穩定後，將進行清理整潔作業，至於何時恢復開放時間，將另外再行公告。

    基隆市產業發展處副處長黃毅維指出，市府接獲回報，基隆市各港區陸續觀測到長浪越過堤防現象，其中，尤其是以八斗子遊艇港泊區一帶更為嚴重，海象相當不穩定。他呼籲，民眾切勿前往海邊觀浪或進入危險區域，務必提高警覺，避免發生意外，共同守護生命安全。

    另外，新北市瑞芳警分局提醒民眾，濱海公路83公里處，新北市瑞芳往龍洞雙向路段，今天下午有出現海邊長浪打上岸際沖擊到馬路，由於東北季風來臨，天氣多變化，提醒用路人行駛濱海公路，務必小心駕駛減速慢行提高警覺，安全第一。

