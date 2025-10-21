為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東風域曙光路跑元旦佳樂水登場 體驗跨年跑旅迎第一道曙光

    2025/10/21 18:57 記者葉永騫／屏東報導
    屏東風域曙光路跑活動，元旦在佳樂水迎接第一道曙光。 （屏東縣政府）

    屏東風域曙光路跑活動，元旦在佳樂水迎接第一道曙光。 （屏東縣政府）

    2026屏東風域曙光路跑將於元旦1月1日清晨在佳樂水風景區盛大展開，除了4KM休閒組，今年全新擴大設置21公里半馬及10公里挑戰組，並再次融入螢光主題，邀請來自各地的跑者從夜色出發，伴著晨曦奔赴嶄新的一年，壯麗賽道路線沿著太平洋海岸線展開，清早的浪濤、奇岩與第一道曙光交織，營造出獨一無二、溫馨感動的跨年跑旅體驗。

    屏東縣交旅處表示，參加者皆可獲得以「光」為主題設計的紀念衣及專屬LED手環，完成21公里半馬及10公里挑戰組的跑者，更可獲得限量紀念毛巾、帆布提袋與螢光獎牌，現場規劃曙光郵局服務，讓大家手寫明信片，當場蓋下元旦紀念郵戳，將溫馨的新年祝福寄給摯愛親友，留下獨屬曙光跑者的美好記憶。同時還有豐富的生態導覽遊程，歡迎跑者深入體驗屏東的文化底蘊與活力。

    完賽後現場特別準備屏東道地的曙光美食饗宴，包括濃郁香醇的黑豆茶、經典恆春縣城大麵，以及極具地方特色的港口茶紅豆饅頭、肉包和黑豆汁，讓每位完成賽事的跑者都能在晨光中享用熱騰騰的在地美味，補充能量、體會屏東人情味。

    11月15日即將報名截止，相關訊息查詢「屏東Go好玩」、「屏東風域曙光路跑」等相關網站。

    屏東風域曙光路跑提供各種的好禮。（屏東縣政府提供）

    屏東風域曙光路跑提供各種的好禮。（屏東縣政府提供）

