雨彈不歇！水保署：土石流紅色警戒增至41條、集中在北台灣

土石流紅色警戒今日下午6時30分增加到41條，主要分布在雙北、宜蘭。（記者楊媛婷翻攝）

豪雨持續，農業部農村水保署今（21日）下午6時30分發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒由30條增加到41條，主要分布在台北士林區、宜蘭南澳鄉與蘇澳鎮，新北三芝、淡水、深坑、雙溪、汐止、石碇、平溪等3縣市10鄉鎮區26村里。

土石流黃色警戒147條 分布在北北基桃宜竹

北台灣雨勢自昨天開始雨彈未歇，農村水保署發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒增加到41條，土石流黃色警戒147條，主要分布在北北基桃宜竹等六縣市。

大規模崩塌警戒也要注意

大規模崩塌紅色警戒1處，位在新北市汐止區東山里，大規模崩塌黃色警戒2處，分別位在桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等。

土石流紅色警戒41條分布於台北市士林區新安 里、溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，淡水區水源里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區泰平里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等。

新北瑞芳區深夜恐達土石流紅色警戒

農村水保署表示，依「災防法」，地方政府應針對紅色警戒區域勸告或強制撤離並安置當地居民，黃色警戒區域則應進行疏散避難勸告。

農村水保署表示，依氣象署預測雨量，新北市瑞芳區於深夜可能也會達土石流紅色警戒發布標準，已建請地方政府進行預防性疏散。

