    首頁 > 生活

    年花4億辦購物節 拒推免費營養午餐 盧市府挨批價值偏差

    2025/10/21 18:52 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員鄭功進批市府營養午餐僅加碼補助每生5元，「連茶葉蛋都買不起」。（鄭功進提供）

    台中購物節24日起登場，台中議員鄭功進今在議會質疑，市府拒推營養午餐免費，卻年年編3、4億辦購物節，學校午餐卻只加碼補助每生每餐5元，「連茶葉蛋都買不起」，大撒幣辦煙火式活動，花錢不手軟，卻讓孩子「看錢吃飯」，根本是價值偏差，「媽媽市長」想選總統，根本不關心孩子。

    鄭功進指出，包括桃園、彰化、南投、宜蘭、花蓮、新竹縣市及離島3縣等10縣市，財政規模多不及台中，卻願意投入更多資源讓孩子免費享受學校營養午餐，台中市每年預算規模破1900億，今年對學校午餐補助共約14億元，其中市府僅自行加碼補助5元，「連葉蛋都買不起」。

    鄭功進指出，台中市長盧秀燕上任迄今第7年，年年辦台中購物節，每年預算從3億增到4億元，辦抽獎、宣傳花費、演唱會花錢不手軟，只會辦一堆煙火式活動，卻對孩子的餐桌斤斤計較，「營養午餐補助5元，購物節花3億」，他強調，這不是錢的問題，是價值的問題，市府選擇辦活動、拚形象，卻讓孩子「看錢吃飯」。

    教育局長蔣偉民表示，國中小學生約21萬人，若要全面午餐免費約需24億，目前已有補助弱勢學生在校及假日安心餐券；副市長鄭照新也強調，須審慎考量財政負擔，會再向其他五都請益。

    鄭功進斥「別縣市長又沒有要選總統」，「媽媽市長」盧秀燕只有口號，預算完全偏差，推動營養午餐免費，讓孩子能吃飽安心長大，是核心價值選擇的問題。

