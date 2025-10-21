台南首條! 捷運藍線拍板定案 力拚明年底前實質動工

台南捷運藍線綜合規劃報告獲行政院核定，力拚明年底前實質動工。（市府提供）

台南第1條捷運路線拍板定案！台南捷運藍線綜合規劃報告今（21日）獲行政院核定，力拚明年底前實質動工，工期約6年。

台南市首條捷運藍線，全長約8.39公里，北起永康大橋，南至文化中心，支線連接仁德機廠，行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路，沿線共設置10座車站及1座仁德機廠，並將串連未來的「第1期藍線延伸線」、「綠線」及「紅線」等路線，市長黃偉哲表示，隨著捷運藍線綜合規劃核定，象徵台南捷運建設及城市發展新紀元正式展開。

交通局長王銘德表示，捷運第1期藍線路線採用國內首見的「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、節省建設成本、景觀衝擊低等特性，也可適應台南特殊的城市發展紋理背景，總建設經費327.31億元，中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元，市府已超前部署，後續統包工程、專案管理等標案也都準備好，將陸續辦理發包作業。市府也將逐步建構捷運路網，提升公共運輸服務可及性、檢討沿線道路環境配置。

台南捷運藍線北起永康大橋，南至文化中心，長約8.39公里，沿線將設10座車站及1座仁德機場。（市府提供）

