    首頁 > 生活

    小學生風雨中撐傘快被吹走！網狠酸蔣萬安：這句政見果然沒跳票

    2025/10/21 20:28 即時新聞／綜合報導
    網友分享，在台北市街頭看見小學生在風雨交加中撐著傘站在人行道邊，雨傘快被強風吹翻。（圖擷自@scott360814/Threads）

    台灣每逢颱風或豪雨來襲時，是否停班停課總會引發熱烈討論。網友發文分享，在台北市街頭看見十幾位小學生在風雨交加中撐著傘站在人行道邊，雨傘幾乎被強風吹翻。貼文一出，有網友引用台北市市長蔣萬安曾經的政見「讓嬰兒的哭聲成為交響樂」，諷刺意味十足。

    網友昨日在Threads發文分享，「台北，這樣對小朋友來說是不是太刺激了」？並分享現場畫面。從影片中可見，十多位小朋友撐著雨傘站在人行道邊，強風幾乎要將傘吹翻，連一旁的大人撐傘都顯得十分吃力，場面相當驚險。

    影片一出，許多網友認為「真的該放假了」，「真的要放假欸。小朋友這樣好危險」、「為什麼不在教室內等待？讓他們在外面吹風淋雨，真的是夠了」、「我就在他們的後面，這個風真的有夠瘋，要命」、「這風雨接小孩真的很危險欸，大人都快被吹走了，何況是小孩...」、「這種天氣還讓孩子們上課真的很冒險，孩子們若有一點閃失找誰要公道」。

    也有網友提出，小學生在雨天應避免撐傘「記得小時候讀國小是不能帶傘、只能穿雨衣、這是安全常識」，不過有人補充，「國小生如果搭公車上學，公車上人擠人，穿雨衣溼答答的，會造成其他乘客很大的困擾，特別是在大雨天時，學校會被投訴。所以後來很多學校就不再限定學生一定得穿雨衣了」。

    另外，不少網友將矛頭指向蔣萬安，留言嘲諷「這些小朋友要不要上學請自己決定，不要賴給市長，更不要去打擾國民黨淡水議員陳偉杰（新北市議員），他很忙」、「太離譜了吧 難怪蔣萬安之前說『讓嬰兒的哭聲成為交響樂』」、「爸媽投的，蔣不聽」、「議員：你可以不出門啊」、「蔣不聽、聽不到，管你市民被塞爆或吹走」。

