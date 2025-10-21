撐不住了！台南「大益夜市」經營不到兩年喊卡 11/2結束營業

「大益夜市」經營不到兩年就宣布將在11月2日結束營業。（圖擷取自Google Map）

曾被寄望成為南紡商圈夜間新亮點的「大益夜市」，經營不到兩年就宣布熄燈。夜市業者證實，因攤商承租率低、人潮不如預期，加上租金與營運壓力沉重，最終決定於「11月2日結束營業」，並在公告中寫下「我們盡力了，江湖再見」，引發在地民眾一片惋惜。

大益夜市位於南紡購物中心斜對面，於2023年10月開幕，主打「乾淨、寬敞、可行動支付」的新世代夜市，還設有大型停車場，開幕初期吸引不少家庭客前往。不過好景不長，攤位出租率與人流始終未如預期。經營團隊坦言，第四季攤商承租情況遠不及預期，經股東會決議後，只能選擇「止損收攤」。同時要求攤商於11月8日前完成撤場，並表示溢繳租金者將退費，積欠者須於10月底前繳清，「我們真的撐不下去了，感謝一路相挺的攤商與遊客。」

消息曝光後，地方粉專《台南式 Tainan Style》貼出夜市現況，引發熱烈討論。不少人留言直呼，「之前大熱天還看到辛苦的活動人偶在招攬客人，可惜還是沒有撐下去」、「大益人少，很好逛的說，商家都能linepay付款有時又有優惠。比較不怕人擠人，小朋友友善的夜市。」、「好可惜 小孩很愛在那裏玩電動車，場地寬敞乾淨，台南唯一一間適合小小孩的夜市」。

也有人直言，價格過高、重複性太高，「逛過幾次，裡面攤販的食物幾乎都踩雷，覺得不合口味又貴～人潮應該也撐不起攤販營利，收了也許是好事吧」、「又沒平價美食了，都跟一般店面差不多，有的還比一般店面貴，而且重複性又高」。另有網友點出關鍵：「台南夜市太多，人潮被瓜分，大東、武聖都在搶客，大益自然難撐。」

