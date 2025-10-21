為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學童沈迷短影音 台中副市長鄭照新爆國一兒當「全班手機長」放學才還機

    2025/10/21 18:39 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員林德宇憂心學童收看短影音成癮。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員林德宇憂心學童收看短影音成癮。（記者黃旭磊攝）

    國小學童在校內看短影音成癮，引發家長及教師憂心，民進黨台中市議員林德宇今天在議會教育文化業務質詢時，要求教育局長蔣偉民與中央數位發展部配合，「管控校園wifi」並研議學童不適宜數位App管制清單。

    教育局回覆說，數位發展部預計年底公布「不適合兒少使用App清單」，將配合落實校園端技術防護，持續打造健康、安全數位學習環境。

    林德宇下午質詢表示，收看短影音會成癮是普遍事實，要求教育局與數發部配合研議不適宜數位App管制清單，避免學童身心靈發展受損，尤其數發部曾在10月15日立院教育文化委員會答詢，初步提出將校園wifi遮蔽連線抖音，不讓學生連結到抖音TikTok。

    林德宇當場提問副市長鄭照新，身為家長如何讓小朋友擺脫沉迷？鄭照新答詢稱，「說到這個他氣得要死」，兒子唸國一，在班上當「安全股長」，就是「手機長」，早上進班要收集全班手機，放學才交還。

    鄭照新答詢表示，要求兒子用筆電換手機，學習打字至少螢幕比較大，兒子說不要，後來就在班上說要當安全股長，他小時候沒有這個幹部，「就是手機長」，早上進班要把同學手機都收過來，保管手機，短影音確實是一個問題要解決。

    教育局長蔣偉民說，目前校園「學術網路」設資安防護機制，對具高風險App採取阻擋措施，也將依中央政策同步調整，數發部預計年底公布「不適合兒少使用App清單」，將配合落實校園端技術防護。

