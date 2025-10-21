台中新光三越8樓玻璃被強風吹破 都發局拉封鎖線列管

台中新光三越8樓玻璃疑不敵瞬間強風破損。（圖：都發局提供）

復業未滿月的台中新光三越今傳出8樓玻璃破裂，台中市都發局前往現場勘查，針對疑因瞬間風力過大，導致8樓部分燈箱玻璃破損，除張貼警告並拉設封鎖線，並將依規列管，要求業者儘速改善。

新光三越指出，疑似強風刮起異物致外力擊中玻璃帷幕，造成帷幕受損，已立即清理現場並將更換，確保整體空間安全無虞。

請繼續往下閱讀...

都發局長李正偉指出，今日下午接獲通報指新光百貨8樓玻璃破裂後，第一時間即派專人協同新光三越百貨管理人員，至現場及1樓及4樓露台等可能受影響區域，張貼警告和拉設封鎖線，提醒民眾注意掉落物，進行區域管制。

至於破損區域由業者從建築物內部進行清理，今日已清理完成，後續將依照備品到貨狀況，進行更換，業者也回覆後續會使用加厚門板封板，並從裡面加固支撐。

都發局指出，為維公共安全，現場除張貼警告，拉設封鎖線外，後續將依《外牆和附掛物掉落》法定程序追蹤修復進度，新光三越應善盡此管制區域之公安維護，以確保民眾安全。

台中新光三越8樓玻璃破損，都發局勘察拉封鎖線列管。（圖：都發局提供）

台中新光三越8樓燈箱玻璃疑不敵瞬間強風破損，業者先行架設封板因應。（圖：都發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法