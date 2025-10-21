光復節3天連假將湧人潮 高雄果嶺自然公園增接駁路線

前往高雄果嶺自然公園，假日將有黃2區間車及新增的橘12接駁車可使用。（記者許麗娟攝）

10月24至26日光復節連假將至，高雄市主要觀光景點周邊道路都將實施交通管制，其中，高雄果嶺自然公園預期將湧入大量人潮，除了假日於澄清湖大門的黃2區間車接駁外，交通局將新增橘12果嶺公園接駁線，由長庚醫院發車，經澄清湖大門口往返果嶺公園。

高雄市交通局指出，果嶺自然公園的果嶺及八德南路二停車場，將視滿場狀況啟動交通管制，另假日期間除已闢駛黃2區間車外，將增加橘12果嶺公園接駁線由長庚醫院（長庚路）發車，經澄清湖大門口接駁往返果嶺公園，接駁車皆為假日行駛，黃2區間車上午7點至下午6點、橘12為上午8點至下午6點，一段票收費。沿途設有「圓山路站」中途停靠，鄰近圓山飯店網球場停車場，方便彈性轉乘。

壽山動物園將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）因受颱風及豪雨災情影響，沿路有多處災修工程，10月底前禁止一般車輛通行；藤枝連外道路18k以後路段也由正進行道路搶修工程，管制車輛通行。

此外，旗山台3新旗尾橋正進行改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行，建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

高雄果嶺自然公園周邊交通動線圖。（高雄市交通局提供）

南橫公路及往藤枝道路部分路段管制通行。（高雄市交通局提供）

新旗尾橋改建工程，建議民眾提早改道。（高雄市交通局提供）

