    永安石斑魚饗宴主廚評選 3餐廳脫穎而出 10/27開放訂桌

    2025/10/21 18:36 記者蘇福男／高雄報導
    「永安石斑魚饗宴主廚」經評選，由永安福山海產餐廳、西海岸海產店及明新外燴3家在地餐廳脫穎而出。（永安區公所提供）

    「永安石斑魚饗宴主廚」經評選，由永安福山海產餐廳、西海岸海產店及明新外燴3家在地餐廳脫穎而出。（永安區公所提供）

    2025永安石斑魚節將於11月15日熱鬧登場，「石斑魚饗宴主廚」經評選，由永安福山海產餐廳、西海岸海產店及明新外燴3家在地餐廳脫穎而出，下週一（27日）上午10點將開放接受訂桌。

    永安區公所表示，今年永安石斑魚節將於11月15、16日熱鬧登場，仍將依例舉辦石斑魚饗宴，饗宴廚師評選由2位餐飲專業評審共同參與，評分項目涵蓋料理創意、食材運用、風味表現和擺盤美感等面向，期望從多元角度挖掘最能代表永安風味的頂級主廚。

    評選結果，福山海產餐廳、西海岸海產店及明新外燴3家在地餐廳脫穎而出，獲頒2025年度「石斑魚饗宴辦桌」許可證，將陸續推出專屬菜單及限定宴席，評審認為3家獲選餐廳皆以創意手法詮釋在地食材，充分展現石斑魚料理的無限可能。

    永安區長黃瑞財表示，今年的「永安石斑魚饗宴」訂於10月27日上午10點開放接受訂桌，活動詳情請洽2025永安石斑魚節活動官網。

    2025永安石斑魚節將於11月15日熱鬧登場。（永安區公所提供）

    2025永安石斑魚節將於11月15日熱鬧登場。（永安區公所提供）

