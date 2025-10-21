最美山林燈節！ 龍崎空山祭「水晶花」主視覺亮相

深受歡迎的龍崎空山祭又來了，主視覺「水晶花」亮相。（南市文化局提供）

台南「龍崎光節．空山祭」推出以來，一直深受歡迎，單屆活動累計最高湧入近10萬名遊客，是當地人口數的30倍，顯見熱門的程度，今年邁入第7屆，將於耶誕節登場，市府文化局全力籌辦，國內、外藝術家匯聚的策展團隊已經提前進駐，要再為民眾帶來不一樣的視覺饗宴，主視覺「水晶花」公布，象徵在黑夜中閃爍的希望，引起矚目。

該活動已被網友譽為「全國最美的山林燈節」，今年一樣以虎形山公園為主要佈展場域，規劃14組互動裝置與音景影像等作品，呼應龍崎獨特的地貌紋理，帶領觀眾進入大地之旅，感受自然與藝術交融的生命節奏。

今年的主題為「山林呼喚」，視覺意象則是水晶花已先公布，以3D立體繪圖呈現，透過科幻與自然共構的光譜，描繪龍崎的未來，活動依循往例，在12月25日耶誕夜盛大開幕，持續至明年228連假結束，展期約兩個半月。

文化局指出，在萬物甦醒的夜裡，水晶花綻放於深夜，如露、如息，閃爍著重生的信號，宛若漂浮的小精靈，帶領人們穿越光與霧的邊界，在虛實交錯之間，尋找山林的低語，以及大地的脈動。

展覽內容從序曲的「山林喚醒．大地而行」、進行曲的「山林共鳴．萬物而生」，到奏鳴曲的「山林禮讚．繁花綻現」，呈現自然與藝術交融的生命節奏。

活動期間也推出了20場限定節目，包含10場藝術導覽、3場主題工作坊、4場主題表演，還有浪漫情人節的特別企劃，讓民眾在光影、聲景交織的山林中，感受土地呼吸與大地之美。

文化局強調，今年的空山祭，是藝術與科技的對話，精彩可期，邀請大家屆時共襄盛舉，循光而行、走進龍崎，來趟璀璨、絢爛的感官之旅。

