「北埔有柿來找茶」搭北埔膨風路跑造勢 11月8日連兩天邀北埔作客

新竹縣北埔鄉今天為11月8日登場的「北埔有柿來找茶」活動造勢宣傳。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉公所今天宣布，11月8日將舉辦「北埔有柿來找茶」產業推廣宣傳活動，與11月9日登場的「2025北埔膨風路跑嘉年華」活動綁定，成為2天的週休活動。今天造勢會找來在地「鹹菜桶打擊樂」開場，邀請全國遊客提早規劃，11月初到北埔作客，用跑步加上體驗，深入感受北埔鄉的魅力。

北埔鄉長莊明增說，北埔鄉近年透過各項活動在國際舞台上嶄露頭角，不僅中元藝民祭的「神豬認養」吸引英國、美國、日本等國外朋友參與，今年的膨風路跑也有10多國跑者報名。

北埔鄉農會即將推出的新品「東方韻紅茶」，計畫本週舉辦評鑑，也將於11月8日在活動現場正式發表，今天由總幹事莊烘岡、理事長陳春旺率先推薦「賣關子」，引起大家的好奇。

莊明增說，8日的活動現場在北埔鄉俥亭停車場，規劃有親子主題的小小茶農搬搬樂、小小孩童買菜趣等，讓親子從玩樂中學習一些農產知識，各組前5名各可獲3000元到500元不等獎金，全程免費，即日起透過：https://www.accupass.com/event/2510200926311448801400報名，就可獲送水壺，名額有限。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡（中）、理事長陳春旺（左）聯手推薦新推出的「東方韻紅茶」。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉代會主席徐鏡明（右起依序往左）、鄉長莊明增、新竹縣議員王辰翔帶領大家體驗北埔鄉有名的膨風茶。（北埔鄉公所提供）

