    生活

    憂校事會議濫訴加速教師荒 南投議員林儒暘要求不受理匿名檢舉

    2025/10/21 18:20 記者張協昇／南投報導
    校事會議濫訴在教育界引起討論，南投縣議員林儒暘要求縣府不受理匿名檢舉。（記者張協昇攝）

    校事會議存廢最近在教育界引發極大討論，南投縣議員林儒暘今（21日）在議會質詢表示，校事會議濫訴讓老師承受極大壓力，少子化導致學生數越來越少，但恐怕得先一步面臨找不到老師的危機，加速教師荒，希望在教育部未廢除校事會議前，縣府能讓學校對於匿名檢舉不予受理。

    對此，縣長許淑華指出，有關校事會議檢舉氾濫，確實造成不少老師失去教學的信心與熱情，縣府會向教育部提出具體改善建議，當然若是匿名檢舉案且無具體事實，學校就不用受理。

    林儒暘指出，現在台灣年輕人不願擔任教職，主要是教學工作壓力大，根據教育部資料，老師自殺及自傷案件，從2018年的28件增至2024年的152件。教師工作壓力大主因之一就是校事會議濫訴嚴重，教學認真老師反而易遭投訴，如有家長投訴孩子功課太多，讓老師感受到極度不尊重，逐漸失去教學熱忱，經校事會議解聘的不適任老師僅3.3%，卻要絕大多數的好老師來承受這樣的壓力。

    縣府教育處長王淑玲答詢表示，縣府會通告各校依據「行政程序法」規定，若為匿名檢舉且未具體陳述事實行為，學校可不予受理，對於已做出終局決議，也不再受理同一檢舉案件。

