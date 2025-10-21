台中人氣中央球場暗藏「凶器」 議員批「隨便都能撿出一袋鐵絲、螺絲」

台中市議員林祈烽（左）、施志昌質疑，人氣中央球場暗藏「凶器」。（記者蘇孟娟攝）

台中設在水湳經貿園區中央球場，是台中首座萬坪戶外運動場地，啟用兩年來人氣極高，運動活動多，但議員林祈烽、施志昌與楊典忠等人近日接獲民眾投訴，場內人工草皮區竟暗藏「凶器」，民眾誤踩險受傷，林祈烽實地走一圈，竟「隨便都能撿出一袋金屬螺絲、別針與鐵絲等異物」，質疑安全隱憂。

運動局長游志祥回應，市府每年編列約150萬元，聘請專人進駐負責中央球場的清潔維護，因人工草皮範圍較大，會要求活動辦理單位徹底清場，再請維護廠商改用磁鐵撿拾器等複檢，落實場地復原。

林祈烽今在議會指出，水湳經貿園區中的中央球場斥資6500萬元打造，啟用兩年來是民眾辦運動比賽、校隊及運動團體活動首選，除市民與附近大學師生使用外，近年也常舉辦台中市運動派對、各項路跑活動及大型音樂節，使用率高、人潮多。

但日前傳出有民眾清晨打赤腳在人工草皮區慢跑，竟然踩到生鏽螺絲，幸好未受傷，接獲民眾投訴後，他特地前往走一圈，赫然在人工草皮區撿出一大袋包含螺絲、別針與鐵絲等異物，不少都已生鏽顯示存在已久，卻無人清理，市府維管不當。

林祈烽當場將裝有螺絲、墊片、鐵絲的夾鏈袋遞給副市長鄭照新，強調中央球場啟用僅兩年就出現安全瑕疵，若民眾受傷，市府難辭其咎，要求市府立即加強維護，並提出改善計畫。

他另提出，中央球場場邊缺乏觀賽區座椅與遮陽設施，民眾只能席地而坐休息，夏天只能坐在滾燙的水泥地面，要求一併檢討改善。

台中市議員林祈烽（中）拿著撿到的一袋鐵絲等異物，交給副市長鄭照新，要求重視。（記者蘇孟娟攝）

