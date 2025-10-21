為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖和她的孩子！林保署釋出「產前、產後」對比圖

    2025/10/21 18:05 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖下游多了小堰塞湖，林保署提供的照片對比，讓堰塞湖下方小堰塞湖崩塌前、崩塌後的地形變化呈現出來，40萬公噸土方阻塞河道形成新堰塞湖，形成「產前、產後」對比。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下游多了小堰塞湖，林保署提供的照片對比，讓堰塞湖下方小堰塞湖崩塌前、崩塌後的地形變化呈現出來，40萬公噸土方阻塞河道形成新堰塞湖，形成「產前、產後」對比。（林保署提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流後，造成下游光復鄉等3鄉鎮災情，由於山區土石鬆軟持續崩塌，今天早上空勤總隊空勘時發現，原堰塞湖下游800公尺的邊坡滑動崩塌，阻塞水流出現新的小一號堰塞湖，林保署花蓮分署釋出大小堰塞湖同框，還有堰塞湖崩塌前後對比，明顯可見堰塞湖下游右岸崩塌，形成新的堰塞湖壩體，有如堰塞湖和她的孩子「產前、產後對比」！

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日潰決，滿水位9100萬噸、相當於南化水庫一座位蓄水量所造成的巨大沖刷力道，將河道上堆積的2億立方公尺土石沖刷9000萬立方公尺到中下游河道，殘存壩體還有1.1億立方公尺，溢流口高度也迅速下切119公尺、水位高程1019.6公尺。

    依照今天無人機觀測，堰塞湖蓄水量剩約150萬噸，是原來最大蓄水量的1.7%，由於風神颱風外圍環流並未在馬太鞍溪上游集水區降雨，周邊3個雨量站有2個站過去24小時累積雨量都是0mm，所以水位穩定溢流，湖區變化幅度小，且未來24小時、48小時預測累積雨量是8.9mm、72.5mm，都未達到200毫米警戒值。

    但是今天早上馬太鞍溪堰塞湖竟然出現｢小貝比」，林保署花蓮分署、空勤總隊今天早上8點半至現場空中偵察，在原本堰塞湖區下游800公尺發現一個新堰塞湖，肇因是馬太鞍溪右岸邊坡發生滑動，形成40公尺高的壩體塞住河道，形成小堰塞湖體。

    林保署指出，目前觀測新堰塞湖上午蓄水量約10萬公噸，如持續降雨、估計24小時之後可能蓄滿，滿水位約60萬公噸，一旦水蓄滿，鬆軟的壩體估計半個小時內潰決，由於蓄水量少，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋水位估計會上升約70公分，影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域11戶23人，其他地區暫不受威脅，今天中午已發通報單，村長也逐戶請居民前往大全村光復鄉立幼兒園安置。

    上方是上月23日潰流的堰塞湖，蓄水量150萬公噸，下方的是新形成的小堰塞湖，今天早上蓄水量10萬公噸，預估滿水位可到60萬公噸，兩個堰塞湖加起來水位210萬公噸，但林保署表示，上面的堰塞湖因為山區降雨量沒有預期高，暫時沒有崩塌危機，研判崩塌機會較大的是下方的小堰塞湖。（林保署提供）

    上方是上月23日潰流的堰塞湖，蓄水量150萬公噸，下方的是新形成的小堰塞湖，今天早上蓄水量10萬公噸，預估滿水位可到60萬公噸，兩個堰塞湖加起來水位210萬公噸，但林保署表示，上面的堰塞湖因為山區降雨量沒有預期高，暫時沒有崩塌危機，研判崩塌機會較大的是下方的小堰塞湖。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下方新的堰塞湖，由於目前尚未投放水位計，水量估算10萬公噸，估明天早上可能蓄滿造成溢流。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下方新的堰塞湖，由於目前尚未投放水位計，水量估算10萬公噸，估明天早上可能蓄滿造成溢流。（林保署提供）

    新堰塞湖如潰決，因為水量不多，可能影響區域是在大馬村堤防後方的低窪地區4戶13人，目前均已撤離。（林保署提供）

    新堰塞湖如潰決，因為水量不多，可能影響區域是在大馬村堤防後方的低窪地區4戶13人，目前均已撤離。（林保署提供）

