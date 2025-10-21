為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北長輩重陽禮金明後天進帳戶 領現金者23日起至公所領取

    2025/10/21 18:25 記者翁聿煌／新北報導
    新北市重陽敬老金於22日撥入指定帳戶；選擇領取現金者，可於23日起至12月12日至戶籍地區公所指定地點領取。（記者翁聿煌攝）

    新北市重陽敬老金於22日撥入指定帳戶；選擇領取現金者，可於23日起至12月12日至戶籍地區公所指定地點領取。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局表示，符合今（114）年領取新北重陽敬老金的長輩，如選擇匯款至「郵局帳戶」者，預計於22日撥入指定帳戶；選擇匯款至「各家銀行及農漁會帳戶」者，將於23日撥入指定帳戶，選擇領取現金者，可於23日起至12月12日至戶籍地區公所指定地點領取。

    社會局提醒民眾，請攜帶身分證和印章到戶籍區公所指定地點領取，如本人不便領取，可由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取。如未能在期限前到區公所領取者，可於12月15日至12月31日止，逕至新北市社會局領取，逾期則無法保留。

    社會局表示，今年新北市重陽禮金致贈標準為百歲人瑞2萬元，90至99歲5000元，80至89歲2000元，65至79歲1500元，此外凡設籍新北市年滿55歲原住民，亦能領取1500元重陽禮金，目前新北市100歲以上的人瑞有996人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金2萬元。

    社會局也提醒，市府不會主動打電話、送簡訊或電子郵件通知領取，不明連結請勿點選，以避免受騙，如有相關問題請聯繫社會局查明，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    圖
    圖
